Secteur minier: les sociétés cotées accélèrent leurs investissements

Les opérateurs miniers continuent de mettre l’accélérateur sur l’investissement. En effet, après avoir terminé l’année dernière avec un niveau d’investissement en hausse de près de 22% par rapport à 2022, les sociétés minières cotées à la Bourse de Casablanca ont consenti des investissements en nette ascension au premier trimestre de cette année (151%) par rapport à la même période de 2023.

Ainsi, ces entreprises ont brassé 17% des 18,3 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements mobilisés par les sociétés cotées au cours de l’année dernière, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

La majeure partie de ce montant (91%) est réalisée par Managem qui a engagé des investissements de plus de 2,75 MMDH, en hausse de 27% sur un an, suite principalement au démarrage des travaux du projet cuprifère de Tizert, au projet aurifère de Boto au Sénégal et aux projets des métaux de la transition énergétique.

La société Minière Touissit a également amélioré ses investissements de 13,2% à 103 millions de dirhams.

Cette montée des investissements des sociétés minières cotées s’est traduite par une nette progression de leur endettement, avec une dette nette qui a bondi de 63,2% à 7,64 MMDH à fin 2023.

Managem: les investissements en bond de 170% à fin mars

Cette tendance s’est raffermie au cours du premier trimestre 2024, puisque ces opérateurs miniers ont accaparé la plus grosse part des investissements opérés par les sociétés cotées (dont l’enveloppe globale dépasse 4 MMDH), avec plus d’un tiers (34%) devant le secteur des télécoms (31%) et la grande distribution (8%).

Cette performance est encore due en grande partie à Managem qui a mobilisé au terme des trois premiers mois de l’année plus de 1,33 MMDH d’investissements, en bond de 170%, dont 60% alloués à la construction des projets Boto au Sénégal et Tizert au Maroc.

Minière Touissit a, quant à elle, amélioré ses investissements de 31% à 21 millions de dirhams à fin mars dernier.

Pour ce qui est de la dette nette de ces sociétés, elle s’est accrue de 15,4% à fin mars dernier, s’élevant à 8,82 MMDH.