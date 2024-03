Le grand essor de l’industrie pharmaceutique made in Morocco

L’année 2023 a été une année faste pour le secteur pharmaceutique au Maro c. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 11 mars, soulignant que selon un premier bilan, ce secteur a connu une croissance soutenue, atteignant des résultats très positifs.

Les raisons de cet essor sont nombreuses. «Tout d’abord, la production a augmenté de manière significative, avec une hausse du chiffre d’affaires dépassant les 21 milliards de dirhams. Cette croissance est le résultat d’importants investissements réalisés ces dernières années dans la recherche et le développement par les laboratoires marocains», lit-on.

Ces efforts de R&D leur ont permis de diversifier leurs gammes de produits et de proposer des solutions innovantes. Par ailleurs, les exportations pharmaceutiques marocaines ont également progressé. Le Maroc confirme ainsi sa place de second producteur pharmaceutique en Afrique témoignant de la compétitivité accrue des produits marocains sur les marchés internationaux.

Autre élément positif, le secteur a créé 3.500 emplois qualifiés supplémentaires durant l’année 2023. Ce qui représente une contribution non négligeable à la croissance de l’emploi dans le pays. Le gouvernement a poursuivi en 2023 sa politique de développement du secteur pharmaceutique, considéré comme stratégique pour le pays. «La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la nécessité pour le Maroc de se doter d’un système de santé efficace et résistant, qui permette à tous les citoyens d’accéder à des soins de qualité et offre une protection pérenne face aux risques sanitaires», lit-on.

Le pays a ainsi fait le choix d’accélérer le déploiement de la couverture sanitaire universelle (CSU) sur l’ensemble du territoire. Parmi les projets structurants définis comme priorité nationale figure le renforcement de l’intégration industrielle locale. L’objectif est de consolider toute la chaîne de valeur du médicament «du principe actif jusqu’au produit fini» sur le sol marocain.

Cette stratégie permettra de gagner en autonomie et compétitivité en capitalisant sur l’expertise des grands acteurs internationaux présents dans l’écosystème pharmaceutique marocain. Elle favorisera également les synergies en matière de recherche et développement ainsi que les partenariats public-privé dans ce domaine.

«Le Maroc entend également tirer profit de la production locale des médicaments génériques pour en faire un véritable moteur de développement du secteur. Cet objectif passera par la définition d’une vision cible quant au taux de valeur ajoutée locale, la mise en œuvre de leviers d’action publique promouvant les médicaments produits au Maroc, ainsi que l’élaboration d’une politique volontariste en faveur des génériques», conclut Les Inspirations Eco.