Le dynamisme de l’économie marocaine vu par la Suisse

Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et le Maroc reposent déjà sur un cadre solide de politique économique extérieure, avec l'accord de libre-échange AELE-Maroc et les accords de protection des investissements et de double imposition. MAP

Ces dernières années, le Maroc a fait des efforts considérables pour diversifier son économie. Le constat est du site spécialisé Economie Suisse qui revient sur la mission économique et scientifique du conseiller fédéral Guy Parmelin, qui s’est déroulée du 14 au 16 octobre.

Premier arrêt, Tanger Med.«Le plus grand port maritime industriel de la Méditerranée est emblématique du développement des infrastructures au Maroc et du rôle du pays en tant que porte de l’Afrique. Dans ce contexte, le Maroc profite de sa position géographique stratégique entre l’Afrique et l’Europe ainsi que de son accès à l’Atlantique et à la Méditerranée», lit-on.

Grâce à plusieurs visites d’entreprises, la délégation économique a également pu avoir un aperçu important de l’industrialisation du pays dans des secteurs à haute valeur ajoutée (l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables). «Pour continuer à encourager ce processus, l’État investit dans des zones franches telles que Casablanca Finance City ou Tanger Free Zone. Celles-ci offrent aux entreprises qui s’y installent divers avantages, par exemple en matière de fiscalité ou de réglementation», souligne Economie Suisse.

Pour la parution, le Maroc est un important partenaire commercial de la Suisse en Afrique du Nord. Les deux pays sont des économies ouvertes et étroitement intégrées dans le commerce mondial. Le commerce bilatéral a atteint son volume le plus élevé en 2022 avec 778 millions de francs suisses. En outre, la Suisse est un investisseur important au Maroc avec des investissements directs de 418 millions de francs suisses (2021). Outre le commerce classique de marchandises, le pays dispose en outre d’un grand potentiel de croissance, notamment dans le secteur financier et les énergies renouvelables.

«Plusieurs rencontres avec les autorités ont eu lieu dans le cadre de la mission économique, notamment avec le ministre de l’investissement et du commerce. Lors de ces rencontres, les participants de la délégation économique, dirigée par Christoph Mäder, président d’Economie Ssuisse, ont en outre pu faire part de leurs questions et préoccupations», lit-on encore.

Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et le Maroc reposent déjà sur un cadre solide de politique économique extérieure, avec l’accord de libre-échange AELE-Maroc et les accords de protection des investissements et de double imposition. En plus de ces accords bilatéraux, les deux pays font également partie de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (Convention PEM). «Afin de promouvoir davantage cette bonne coopération, il est toutefois important de continuer à réduire les barrières commerciales et les obstacles administratifs», conclut le site d’information.