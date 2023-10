Échanges bilatéraux: le Maroc et la Suisse renforcent leur partenariat

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour a reçu à Casablanca hier, samedi 14 octobre, Guy Parmelin. Le conseiller fédéral suisse, chef du département fédéral de l’Économie, de la formation et de la recherche était accompagné d’une importante délégation, composée de haut responsables, d’hommes d’affaires et de chercheurs suisses.

Selon La Vie Éco, cette rencontre était prévue au cours de cette visite de travail des membres de la délégation suisse au Maroc.

Leur principal objectif: prendre connaissance des progrès réalisés par l’économie marocaine et des opportunités économiques qu’offre le Royaume, explique le magazine.

Lors de cette rencontre, les représentants des deux pays ont examiné les moyens à même de renforcer leurs relations économiques ainsi que les perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, tant sur le plan des échanges commerciaux que celui des investissements.

Dans une allocution, Ryad Mezzour a vanté les nombreux atouts du Maroc, ses avantages compétitifs, ses nombreuses opportunités d’investissement, de même que l’offre particulièrement avantageuse qui découle de la stratégie industrielle du Royaume.

Selon le ministre de l’Industrie, cette stratégie permet de faire émerger un «tissu industriel local dynamique», tout en conférant au pays son positionnement de hub international. Ryad Mezzour a également tenu à rappeler que le Maroc disposait d’une base industrielle compétitive, dans laquelle des leaders internationaux ont trouvé un relais de croissance à long terme, de même que les infrastructures et les ressources humaines adéquates.

Les membres de la délégation suisse se sont, au cours de cette visite au Maroc, rendus dans les locaux de l’Institut des métiers de l’aéronautique, qui a été construit dans le cadre d’un partenariat public-privé, afin de fournir des formations sur mesure et «customisées», dans le but de répondre aux besoins des opérateurs aéronautiques en ressources qualifiées (techniciens et middle managers), de même que de favoriser l’insertion des jeunes.

Les membres de la délégation suisse ont également effectué une visite dans les locaux d’une société, Sabca, dont la production est spécialisée dans la fabrication et l’assemblage d’aérostructures.