L’AMMC et l’UM6P main dans la main pour renforcer l’éducation financière

L’Autorité marocaine du marché des Capitaux (AMMC) et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) s’associent pour renforcer l’éducation financière et l’innovation au Maroc. Les deux institutions ont signé, mardi 27 février, un accord de partenariat qui vise à renforcer les liens entre elles dans divers domaines, notamment l’éducation financière, la recherche, la formation des professionnels de la finance, l’innovation financière et l’entrepreneuriat, indique un communiqué conjoint.

L’UM6P et l’AMMC ont déjà identifié les axes de recherche, de développement, d’expérimentation et d’expertise sur lesquels elles s’engageront, ajoute la même source.

Cette convention, établie pour plusieurs années, définit un cadre de coopération ayant plusieurs objectifs. Il s’agit notamment de promouvoir l’éducation financière en concevant des programmes de sensibilisation destinés aux investisseurs, aux étudiants et au grand public, ainsi que d’encourager la recherche appliquée aux marchés financiers, la régulation et les tendances émergentes.

Cette coopération consistera également à développer des programmes de formation et de développement des compétences pour les étudiants et les professionnels de la finance, à soutenir l’innovation financière en collaboration avec les acteurs de la fintech, à favoriser l’échange de connaissances et d’expertises entre l’AMMC et l’UM6P et à organiser des événements conjoints pour débattre des défis et des opportunités liés au marché des capitaux.