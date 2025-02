L’AMDIE participe au forum de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques

Youssef Tber (au centre), directeur des investissements et des exportations de l’AMDIE, lors d'un panel organisé en marge du forum de la Fédération marocaine de l'industrie et de l’innovation pharmaceutiques. (S.Bouchrit/Le360)

Cette rencontre, placée sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et du ministère de l’Industrie et du Commerce, et organisée en collaboration avec l’AMDIE, en marge du forum de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques, a rassemblé des décideurs publics, des industriels et des experts, offrant une plateforme d’échange sur les défis et opportunités du secteur pharmaceutique national.

Depuis les années 70, l’industrie pharmaceutique au Maroc s’est imposée comme un pilier de l’économie nationale, avec l’émergence d’acteurs majeurs qui ont positionné le Royaume parmi les plus grands producteurs de médicaments en Afrique. Portée par une vision stratégique sous l’impulsion du roi Mohammed VI, cette industrie a connu une croissance exceptionnelle, axée sur le développement industriel, la souveraineté sanitaire et la réduction de la dépendance aux importations.

Le Royaume dispose aujourd’hui d’atouts exceptionnels pour attirer les investissements et renforcer sa compétitivité et s’engage dans une amélioration continue de son environnement des affaires grâce à la nouvelle charte de l’investissement offrant un soutien financier renforcé et des primes transparentes. Ces éléments, combinés à une stratégie nationale ambitieuse, font du Maroc une plateforme industrielle et pharmaceutique parmi les plus compétitives au monde.