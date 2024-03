Accompagnement à l’export: l’AMDIE lance le programme «Export Morocco Now Women»

L’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE) lance le programme «Export Morocco Now Women», dédié aux femmes chefs d’entreprises et de coopératives primo-exportatrices. La première phase de ce programme d’accompagnement à l’export, étalée sur la période 2024-2025, vient de faire l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’AMDIE et de l’Association marocaine des exportateurs (Asmex).

Cette première phase apportera un soutien à 50 entités opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services et issues des trois régions: Marrakech-Safi, Souss Massa et Casablanca-Settat. Elle sera déployée suivant un calendrier composé de 4 étapes.

La première, allant de la mi-avril à fin juin 2024, portera sur le renforcement des capacités des bénéficiaires pour la maîtrise de l’environnement du commerce extérieur et l’élaboration d’un business plan à l’export, avec un focus sur les accords de libre-échange conclus par le Maroc en général, et celui instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en particulier.

La deuxième étape, programmée de juillet à fin décembre 2024, concerne l’adaptation des produits aux exigences réglementaires des marchés ciblés du continent. La troisième étape (de septembre à fin décembre 2024) portera quant à elle sur la digitalisation des entreprises pour la commercialisation par voie électronique. Enfin, la quatrième et dernière étape, qui courra sur l’année 2025, sera dédiée à la mise en relation, à travers la participation à des rencontres B2B (Business to business).

Pour pouvoir bénéficier de ce programme, les entités candidates doivent répondre à quatre critères d’éligibilité: avoir le statut de personne morale ou de coopérative, être constituées avant la fin 2022, être en situation régulière vis-à-vis de l’Administration fiscale et de la CNSS et avoir réalisé un chiffre d’affaires à l’export inférieur à 5 millions de dirhams au cours de l’année 2022.

Deux étapes de sélection

Une présélection est d’abord effectuée sur la base des informations communiquées par l’entité candidate, notamment le chiffre d’affaires additionnel à l’export ciblé en 2024-2025, la création d’emplois, la valeur ajoutée conférée à la production, ainsi que les aspects liés au genre, au développement durable et à l’état de préparation à l’export en termes de certification et d’outils promotionnels.

Le passage par ce premier sas débouche sur une convention, signée entre l’AMDIE et l’entité sélectionnée, qui définira les actions dont bénéficiera cette dernière, les conditions et modalités de son accompagnement ainsi que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ladite convention.

Les entités souhaitant bénéficier du programme «Export Morocco Now Women» doivent remplir le formulaire de candidature en ligne au plus tard le jeudi 4 avril 2024 à midi, et déposer le dossier complémentaire (version papier et numérique) auprès de l’AMDIE. L’ensemble des informations sur le programme sont disponibles sur le site de l’agence à la rubrique Export Morocco Not Women.