Export Morocco Now: l’AMDIE a sélectionné les entreprises qui bénéficieront du programme pour la période 2024-2026

Les primo-exportateurs présélectionnés pour le programme Export Morocco Now ont participé à un bootcamp, le 2 février à l’Office des foires et des expositions de Casablanca.

La sélection des candidats qui bénéficieront du programme triennal d’accompagnement à l’export «Export Morocco Now» pour la période 2024-2026 a été récemment clôturée. C’est ce qu’a annoncé l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), avec ses partenaires, que sont le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX).

Pour rappel, ce programme se veut une réponse aux besoins d’accompagnement des entreprises et coopératives marocaines exportatrices et des primo-exportateurs.

Sur 549 candidatures reçues à la clôture de l’appel à manifestation d’intérêt à ce programme triennal, le 10 novembre 2023, 518 ont été retenues, dont 177 concernant des exportateurs confirmés avec un chiffre d’affaires à l’export dépassant 5 millions de dirhams en moyenne sur les trois dernières années, et 341 provenant de primo-exportateurs n’ayant jamais réalisé d’opération d’exportation ou dont le chiffre d’affaires à l’export ne dépasse pas 5 millions de dirhams en moyenne sur les trois dernières années.

Plus particulièrement, «pour accompagner la relance économique dans les régions et provinces fortement impactées par le séisme du 8 septembre 2023», le comité de pilotage a décidé de retenir 23 candidats éligibles de l’Oriental, de Béni Mellal-Khenifra, de Drâa-Tafilelt, de Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakya El Hamra, de Dakhla-Oued Eddahab, du Haouz et de Taroudant.

Les 341 primo-exportateurs présélectionnés ont été invités à participer à un bootcamp organisé le 2 février à l’Office des foires et des expositions de Casablanca. Au cours d’un entretien oral individuel devant 8 commissions composées d’experts sectoriels, les candidats ont présenté leurs activités et leur motivation à l’export. À la fin, l’AMDIE a en sélectionné une centaine pour bénéficier de l’accompagnement dans le cadre du programme Export Morocco Now.

«En application des Hautes Orientations Royales, le programme Export Morocco Now contribue à la promotion de la production marocaine de biens et services à l’international. Cette initiative ambitionne de sélectionner des primo-exportateurs, des entreprises et coopératives marocaines qui vont démarrer leurs exportations. Avec nos partenaires, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques (MICEPP), le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), et l’ASMEX, nous avons constitué des commissions pour sélectionner les primo-exportateurs que l’AMDIE pourra accompagner pendant 3 ans», a indiqué aux médias Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE.