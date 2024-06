FIAD 2024: Attijariwafa bank et l’AMDIE signent une convention de partenariat pour la promotion de l’investissement

En marge de la 7e édition du Forum international Afrique développement (FIAD 2024), Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank, et Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ont signé une convention de partenariat portant sur la promotion de l’investissement au Maroc par le réseau du groupe bancaire marocain, aussi bien au Maroc qu’à l’international.

Cette convention se décline en plusieurs axes de coopération. D’abord, accompagner les investisseurs dans leurs projets, en mobilisant des dispositifs dédiés et leurs compétences respectives, tant au Maroc qu’à l’étranger. Ensuite, ce partenariat vise à favoriser activement l’exportation pour soutenir la croissance économique et le développement social du Maroc, renforçant ainsi les capacités des entreprises et facilitant leur accès aux marchés internationaux. Enfin, il vise à promouvoir les atouts et les opportunités d’investissement au Maroc et d’exportation à travers des actions ciblées: séminaires, conférences, webinaires, colloques, expositions et autres événements similaires.

Parlant de la nouvelle charte d’investissement, Mohamed El Kettani a souligné qu’il s’agit d’«une charte qui apporte de réels leviers et de réelles incitations pour promouvoir l’investissement dans notre pays», ajoutant que «de mémoire, et connaissant le terrain, sincèrement, la charte de l’investissement offre des avantages extrêmement importants, notamment des subventions très consistantes, selon le projet, le zooning du projet et selon aussi l’implication de la femme, en tant que salariée dans les projets d’investissement qui vont être promus. En clair, «cette charte apporte tellement d’avantages que finalement c’est un appel extrêmement positif pour la relance de l’investissement productif dans notre pays».

Il faut souligner que la nouvelle Charte nationale de l’investissement donne une impulsion tangible à l’attractivité du Maroc pour les investisseurs privés, tant nationaux qu’étrangers, qui créent des sociétés de droit marocain pour promouvoir leurs opérations d’investissement.

En plus, selon El Kettani, «cette convention vise aussi à attirer la diaspora marocaine à investir au Maroc. Et comme vous le savez, SM le Roi Mohammed VI ne cesse de porter un intérêt extrêmement capital à l’égard de notre diaspora et les directives données aujourd’hui à notre réseau d’Attijariwafa bank sont de communiquer, d’informer, de sensibiliser et d’accompagner notre diaspora talentueuse à investir au Maroc. Cela permettra de transférer des compétences et du savoir-faire technique et technologique tout en étant accompagnées par un groupe bancaire dans le financement de leurs investissements».

Pour sa part, Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a déclaré: «Nous sommes très heureux d’avoir signé cette convention de partenariat avec le groupe Attijariwafa bank, un partenariat qui consacre notre engagement à la réalisation des objectifs de SM Le Roi Mohammed VI que dieu l’assiste dans le déploiement de la stratégie d’investissement, de la charte d’investissement et aussi dans la promotion des relations avec les Marocains du monde. Ce partenariat va nous permettre de bénéficier du réseau du groupe Attijariwafa bank à travers le monde et le continent africain, et de faire à la fois la promotion des opportunités d’investissement dans le Royaume et des mécanismes de la charte».

Il a aussi expliqué que cette convention concerne également le volet des exportations en s’appuyant sur le réseau d’Attijariwafa bank qui permet de connecter avec un grand nombre de pays avec lesquels les opérateurs marocains vont pouvoir bénéficier des opportunités à l’export.

En plus, «c’est le réseau des Marocains du monde que nous comptons atteindre grâce au réseau du groupe Attijariwafa bank. L’AMDIE a engagé justement ce déploiement à travers ce réseau et va faire des opérations conjointement avec les équipes d’Attijariwafa bank pour aller à la rencontre des clients et des opérateurs économiques à travers ce réseau à l’international», a conclu le DG de l’AMDIE.