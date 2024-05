Laâyoune: Dar Annassij crée 50 emplois pour les femmes issues de la formation professionnelle

Dans les ateliers de Dar Annassij, une unité de production de textile et d'habillement au sein du complexe artisanal de Laâyoune. (Le360)

Cette semaine, Laâyoune a célébré l’ouverture de Dar Annassij, une nouvelle unité industrielle située dans le complexe artisanal de la ville. Cette expansion est le fruit d’un partenariat entre la Direction régionale de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire de Laâyoune, la Fondation Mohammed V pour la solidarité, et la Fondation Phosboucrâa.

Ce projet a permis la création de 50 emplois avec des postes principalement attribués aux jeunes femmes diplômées de la formation professionnelle de Laâyoune.

Mohamed Salem Boudija, directeur régional de l’artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra déclare pour Le360 que ce projet vise principalement à offrir des opportunités d’emploi à un grand nombre de personnes, en particulier les femmes formées dans le cadre de la formation professionnelle, ajoutant qu’il offre une seconde chance à celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de poursuivre leurs études dans des conditions favorables.

Lire aussi : Laâyoune: extension de Dar Deraâ, unité de fabrication de l’habit traditionnel hassani

Cette unité se distingue par l’union de quatre coopératives qui ont choisi de collaborer pour partager leurs expériences et créer un fonds commun. Cette coopération leur permet de surmonter les défis du commerce et de l’emploi. En adoptant une approche innovante, elles ont dépassé le tissage traditionnel pour développer des accessoires pour la mlehfa, le caftan ainsi que des vêtements modernes de diverses formes et couleurs.

Dar Annassij ambitionne de s’ouvrir progressivement aux marchés locaux, régionaux et nationaux, marquant ainsi une étape importante dans le développement de l’artisanat à Laâyoune.