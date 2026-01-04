La gare routière d’Agadir fait peau neuve

La gare routière d’Agadir Al Massira a fait peau neuve. Après six mois de travaux et un investissement d’environ 40 millions de dirhams, elle se présente aujourd’hui sous un nouveau visage.

L’ensemble des aménagements vise à rendre la gare plus pratique, plus confortable et plus accessible pour les voyageurs. «Le projet a été réalisé en moins de six mois et chaque étage a été conçu pour des usages spécifiques», précise Saïd Akzabo, l’ingénieur en charge du projet.

Au rez-de-chaussée, les guichets de vente sont désormais accessibles directement depuis la rue Abderrahim Bouabid, facilitant l’achat des billets et l’accès aux quais. Les passagers peuvent acheter leurs billets et se diriger immédiatement vers les quais, sans devoir traverser tous les espaces de la gare comme auparavant.

«Avant, on devait descendre puis remonter plusieurs niveaux pour atteindre les quais. Maintenant, le voyageur arrive au rez-de-chaussée, prend les escalators directement vers les quais pour les départs, et inversement, à l’arrivée, il remonte directement pour sortir au niveau de la ville», explique Saïd Akzabo.

Au premier étage, les bureaux et les salles de réunion de l’administration ont été aménagés pour organiser le travail du personnel et coordonner les services de la gare. Depuis cet espace, les activités quotidiennes de la gare peuvent être suivies et gérées de manière centralisée.

En dessous, les sous-sols ont été réaménagés pour répondre aux besoins des voyageurs. Le premier sous-sol accueille des commerces tels que des épiceries et des magasins de proximité. Le second sous-sol est dédié aux restaurants, cafés et points de restauration rapide. Trois escaliers, deux mécaniques et un métallique, relient tous les niveaux et permettent aux passagers de circuler facilement entre les espaces.

Les installations annexes ont également été modernisées. Les sanitaires ont été rénovés, des espaces de prière séparés pour hommes et femmes ont été aménagés, et des zones de repos ont été créées sur les quais.

Pendant toute la durée des travaux, la gare est restée fonctionnelle grâce à la mise en place d’une station temporaire à proximité. Les voyageurs et les professionnels ont ainsi pu continuer à utiliser les services essentiels sans interruption.

À l’extérieur, la gare s’est refait une beauté. Sa façade rénovée et ses lumières nocturnes aux couleurs changeantes transforment le bâtiment en un repère visible et moderne.

L’ouverture officielle de la gare rénovée est prévue dans les prochains jours, offrant aux passagers un espace moderne, pratique et capable de répondre aux besoins actuels du transport routier dans la région.