La Fondation Trophées Marocains du Monde tient sa 10ème rencontre économique à Amsterdam

Lors de la 10ème rencontre économique de la Fondation Trophées Marocains du Monde à Amsterdam.

L’événement a réuni plus d’une centaine de membres de la diaspora marocaine ainsi qu’une importante délégation venue du Maroc, représentant l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Tamwilcom, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et plusieurs établissements bancaires marocains.

Cette rencontre a permis de présenter les dispositifs d’accompagnement et d’investissement destinés aux Marocains du monde, tout en mettant en avant les opportunités économiques offertes par le Royaume, indique un communiqué des organisateurs.

À cette occasion, l’ambassadeur du Royaume du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, a salué le rôle essentiel des MRE dans le développement économique du pays. Dans son allocution, il a également rappelé les efforts déployés par les services diplomatiques pour orienter et accompagner les membres de la communauté souhaitant investir au Maroc.

Dans son mot d’ouverture, le président de la FTMM, Amine Saad, a pour sa part, souligné l’importance d’«associer pleinement les Marocains du monde à la dynamique de développement économique que connaît notre pays», rappelant que la diaspora constitue une véritable force d’investissement, d’innovation et de rayonnement pour le Royaume.

Lire aussi : Trophées Marocains du monde 2025: voici le palmarès complet

Lors de cette rencontre, dont les débats ont été modérés par l’ancienne secrétaire d’État néerlandaise d’origine marocaine, Nora Achehbar, plusieurs membres de la communauté marocaine établie aux Pays-Bas ont partagé avec l’assistance leurs projets d’investissement dans le Royaume, illustrant leur volonté sans cesse croissante de contribuer activement au développement économique et social du pays.

Avec cette dixième édition, la Fondation Trophées Marocains du Monde confirme son engagement à renforcer les passerelles économiques, sociales et culturelles entre le Maroc et ses citoyens à l’étranger.