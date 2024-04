La convention de l’organisation américaine Association of Food Industry, pour la première fois au Maroc

La 118ème convention annuelle de l’organisation américaine Association of Food Industry se tiendra du 3 au 4 mai à Marrakech.

La 118ème convention annuelle de l’organisation américaine Association of Food Industry (AFI) se tiendra pour la première fois au Maroc, du 3 au 4 mai à Marrakech. Fondée en 1906, AFI a pour mission d’apporter du soutien aux entreprises de l’industrie de l’importation alimentaire aux États-Unis.

Elle veille notamment à garantir la conformité avec les lois et réglementations en vigueur, de promouvoir des pratiques commerciales équitables et de faciliter les opérations commerciales de ses membres.

Sa convention annuelle est un évènement phare qui réunit les acteurs clés de l’industrie, pour partager les meilleures pratiques, renforcer les réseaux professionnels et discuter des tendances émergentes.

La 118ème édition, organisée par Morocco Foodex et AFI, permettra aux professionnels américains d’explorer les secteurs clés de l’agriculture, de la pêche maritime, des agrumes et de l’huile d’olive du Royaume.

«La tenue de la 118ème édition au Maroc témoigne de l’engagement à favoriser la coopération transatlantique, promouvoir et soutenir les produits agroalimentaires et de la pêche marocains sur le marché américain, tout en établissant des partenariats stratégiques, dans un environnement propice à l’innovation et à la croissance», indiquent les organisateurs.

Cet évènement donnera ainsi lieu à des rencontres B2B entre les exportateurs marocains et américains et des échanges avec des importateurs, des acheteurs et des experts internationaux.

L’industrie alimentaire marocaine en débat

En amont de la convention, des master class auront lieu, les 29 et 30 avril à Casablanca. Animées par Bob Bauer, président de l’AFI, ces master class se concentreront sur le programme de vérification des fournisseurs étrangers de la Food and Drug Administration (FDA - Foreign Supplier Verification Program), une réglementation essentielle dans le cadre de la loi américaine sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA - Food Safety Modernization Act).

À Marrakech, la convention annuelle de l’AFI mettra l’accent sur les défis et les perspectives d’avenir de l’industrie alimentaire, avec la participation de nombreux conférenciers marocains et américains, qui offriront une analyse approfondie des enjeux stratégiques et opérationnels du secteur.

Les interventions porteront sur des présentations sur le secteur agricole et des agrumes au Maroc, ainsi que sur les meilleures pratiques d’importation et d’exportation réglementées par la FDA. Des sujets spécifiques sur l’huile d’olive, les fruits de mer seront discutés, de même que les aspects logistiques et les solutions en matière d’expédition entre le Maroc et les États-Unis.