L’alliance entre les États-Unis et le Maroc, une collaboration multiforme et durable selon «State Magazine»

State Magazine, publication en ligne du Département d’État américain, a mis en exergue, dans son édition du mois de mars, l’alliance pérenne, diversifiée et historique entre les États-Unis et le Maroc.

Cité par cette publication, Puneet Talwar, ambassadeur américain à Rabat, décrit le Maroc comme un partenaire «très fiable», avec lequel «les États-Unis entretiennent un partenariat profond, riche et multiforme». Il a aussi mis l’accent sur l’importance de continuer à avancer ensemble dans les secteurs d’intérêt partagé et à affronter les défis communs.

Le média de la diplomatie américaine rappelle également la reconnaissance par les États-Unis, en 2020, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, à travers une proclamation présidentielle. La publication, qui a consacré sa rubrique «Post of the Month» au Maroc et à son partenariat stratégique avec les États-Unis, accompagne naturellement l’article d’une photo de la carte intégrale du Maroc avec son Sahara.

Le Maroc, un voisin, un allié et un ami atlantique de l’Amérique

Sur le plan économique, State Magazine souligne l’effort de modernisation rapide entrepris par le Maroc pour consolider sa position de carrefour stratégique dans la région et en tant que destination touristique de premier choix. Le texte réaffirme le soutien continu des États-Unis au Maroc, présenté comme un «voisin, allié et ami atlantique de l’Amérique».

Le Maroc est également présenté comme un vecteur de paix et un pilier de stabilité dans une région confrontée à divers défis. En tant qu’un des principaux alliés des États-Unis en dehors de l’Otan, le Royaume joue un rôle essentiel dans la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. L’exercice militaire «African Lion», organisé annuellement entre les deux nations et décrit comme le plus grand entraînement militaire en Afrique, est également mentionné.

La position géographique du Maroc, à la croisée des cultures arabes, africaines et européennes, est soulignée comme un atout majeur dans les efforts pour relever les défis régionaux.

«Vous ne trouverez aucun autre pays en Afrique qui soit un allié aussi stable et fiable que le Maroc», a affirmé David Fisher, conseiller politique à l’ambassade des États-Unis à Rabat, cité par State Magazine, qui rappelle que le Maroc occupe une place unique dans l’histoire des relations internationales américaines, étant le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis en 1777.