Coopération sécuritaire Maroc-USA: deux puissances, même combat

Un partenaire fiable qui ne faillit jamais à ses engagements surtout quand il s’agit de contribuer à la sécurité des biens et des personnes, non seulement dans son environnement régional, mais aussi continental et international. C’est l’image qu’a fini par asseoir le Royaume du Maroc auprès de ses partenaires, pays amis et alliés comme les Etats-Unis.

Avec ce dernier pays, la coopération sécuritaire est sur de bons rails, comme l’explique le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition datée de ce vendredi 19 janvier. Des exemples de l’excellence de cette coopération? Deux exploits ont été réalisés en l’espace de quelques jours seulement.

Ainsi, comme le rappelle le journal, la collaboration entre les services de sécurité des deux pays a permis l’arrestation, jeudi 18 janvier à Casablanca, d’un dangereux individu recherché en vertu d’une notice rouge d’Interpol.

Le citoyen danois, âgé de 38 ans, était recherché pour trafic international de drogue. Il a été interpellé juste après son arrivée à l’aéroport de Casablanca en provenance des États-Unis. Et cette arrestation a été rendue possible grâce aux excellentes relations de coopération qu’entretiennent la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Drug Enforcement Administration (DEA), agence fédérale américaine de lutte contre les crimes liés aux substances illicites.

Le deuxième exemple de cette coopération sécuritaire est l’arrestation, au Maroc, d’un mineur marocain suspecté d’avoir commis des actes d’escroquerie et de fraude en ligne contre des sociétés internationales, en plus d’avoir incité à perpétrer des actes criminels au sein d’un réseau international d’escroquerie en ligne.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le mineur, avec des complices originaires des États-Unis, ciblait plusieurs sites de commerce électronique internationaux, en mettant en œuvre des techniques d’escroquerie sophistiquées. Le stratagème consistait à s’emparer du contenu des commandes électroniques et à retourner des colis vides aux entreprises, en prétendant que les produits étaient défectueux. Côté marocain, cette opération a été menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ).

Est-il besoin de rappeler que le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, avait reçu à maintes reprises plusieurs hauts responsables des agences fédérales américaines chargées de l’application des lois, dont les patrons de la CIA et du FBI.