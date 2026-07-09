Economie

La compagnie aérienne israélienne Arkia reprend ses vols vers Marrakech

Un avion d'Arkia.

Arkia a annoncé la reprise de ses vols directs vers Marrakech à compter du 24 août. La compagnie israélienne assurera deux rotations hebdomadaires, les lundis et mercredis, à bord d’un Airbus A320.

Par La Rédaction
Le 09/07/2026 à 10h48

La compagnie aérienne israélienne Arkia rétablira sa liaison directe entre Tel-Aviv et Marrakech à partir du 24 août 2026. Le vol met fin à près de trois ans d’interruption consécutive à la suspension des liaisons aériennes entre le Maroc et Israël après le 7 octobre 2023.

Selon le communiqué de la compagnie, les vols seront opérés deux fois par semaine, les lundis et mercredis, à bord d’un Airbus A320. La ligne reliera l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv à l’aéroport de Marrakech-Ménara.

«Marrakech, nous arrivons (...) Une ville de couleurs, de marchés, de saveurs, de riads magiques, de désert et d’une atmosphère qui ne s’explique pas avec des mots. Le chemin qui y mène devient désormais bien plus simple», écrit Arkia sur Facebbok.

Lire aussi : Reprise des vols entre le Maroc et Israël: ce que l’on sait

Les billets seront proposés à partir de 329 dollars l’aller simple. Arkia rappelle par ailleurs sur Facebook que les détenteurs d’un passeport israélien doivent obtenir un visa pour entrer au Maroc et recommande d’en faire la demande suffisamment à l’avance.

Deuxième compagnie aérienne israélienne après El Al, avec laquelle elle partage des participations croisées, Arkia opère des vols réguliers en Israël et des vols charters à travers le monde. Elle dispose d’une présence notable sur le marché européen, portée par des tarifs agressifs.

Par La Rédaction
Le 09/07/2026 à 10h48
#Arkia#Vols#Maroc-Israël

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