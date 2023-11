La Commission nationale de l’aérien tient sa première réunion: ce qui a été discuté

Lors de la première réunion de la Commission de l'aérien co-présidée par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, et Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, ont coprésidé hier la première réunion de la Commission nationale de l’aérien. Les discussions ont révélé une satisfaction partagée concernant la reprise vigoureuse du transport aérien, un secteur qui a grandement contribué à l’atteinte d’un record de 12,3 millions de touristes jusqu’en octobre 2023.

Les ministres ont réitéré leur engagement envers les projets de la commission, soulignant l’importance de cette collaboration pour atteindre les objectifs ambitieux fixés. Ils ont insisté sur l’approche concertée et participative nécessaire pour harmoniser les actions des différentes parties prenantes et progresser rapidement sur les divers chantiers stratégiques, indique un communiqué du ministère du Tourisme.

Lire aussi : Tourisme: plus de 12 millions de touristes ont visité le Maroc à fin octobre 2023

La Commission nationale de l’aérien a examiné en profondeur l’ensemble des sujets nécessitant des décisions immédiates. Elle a également défini les prérequis essentiels au bon déroulement des prochaines sessions, notamment la méthodologie de travail entre les équipes ainsi que l’échange de données et des indicateurs des secteurs du transport aérien et du tourisme, poursuit la même source.

La réunion a vu la participation de figures importantes telles que Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Habiba Laklalech, directrice générale de l’Office national des aéroports (ONDA) et Lahcen Zelmat, vice-président de la Confédération nationale du tourisme (CNT).