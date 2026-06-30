Economie

La BMCI rassemble DRH et dirigeants d’entreprise autour des enjeux de l’intelligence artificielle

VidéoAlors que l’intelligence artificielle s’impose progressivement dans les entreprises, la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) et l’École Centrale Casablanca ont choisi d’en faire le thème d’une rencontre réunissant des directeurs des ressources humaines (DRH), des dirigeants d’entreprise, des experts et des acteurs économiques. Objectif: échanger sur les mutations qu’entraîne cette technologie dans la gestion des talents, l’organisation du travail et les métiers des ressources humaines. La conférence s’est tenue dans le cadre du partenariat liant les deux institutions, consolidé par la signature d’une convention au profit du personnel de l’école.

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Le 30/06/2026 à 12h10
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#Maroc#BMCI#Intelligence artificielle#Dirigeants#Casablanca

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