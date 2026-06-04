BMCI Securities Services décroche la certification internationale ISAE 3402 Type 2

BMCI du groupe BNP Paribas, à travers son entité BMCI Securities Services, a obtenu la certification internationale ISAE 3402 Type 2 pour ses activités de Custody (conservation de titres), délivrée par le cabinet d’audit international Forvis Mazars.

La banque a rappelé dans un communiqué que cette distinction intervient seulement un an après l’obtention de la certification ISAE 3402 Type 1 et marque une nouvelle étape dans la démarche d’excellence opérationnelle engagée par BMCI Securities Services. Cette certification, souligne-t-elle, «atteste non seulement de la robustesse du dispositif de contrôle interne mis en place, mais également de son efficacité opérationnelle démontrée sur une période d’observation de neuf mois».

BMCI précise que la norme ISAE 3402 Type 2, «obtenue a l’issue d’un audit rigoureux conduit par Forvis Mazars», constitue une référence internationale en matière d’évaluation des dispositifs de contrôle interne des prestataires de services financiers. Elle ajoute que cette certification couvre l’ensemble des activités liées à la conservation de titres, à la gestion des actifs et aux services associés, garantissant aux clients et partenaires un haut niveau de fiabilité, de transparence et de maîtrise des risques.

L’excellence opérationnelle

«L’obtention de la certification ISAE 3402 Type 2 constitue une reconnaissance majeure du travail accompli par nos équipes et de notre engagement constant en faveur de l’excellence opérationnelle. Elle confirme la remédiation complète de nos processus et positionne BMCI Securities Services parmi les acteurs les plus fiables et les plus performants du marché. Cette distinction renforce également la confiance de nos clients institutionnels et internationaux et témoigne de notre volonté de maintenir les plus hauts standards de contrôle, de conformité et de transparence», déclare Rachid Lakchini, directeur de BMCI Securities Services.

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BMCI note également que cette certification illustre l’alignement stratégique de BMCI Securities Services avec les meilleures pratiques internationales et la vision portée par la banque d’investissement du groupe BMCI. Elle contribue, ajoute-t-elle, à renforcer son positionnement de partenaire de référence pour les investisseurs institutionnels à la recherche d’un environnement sécurisé, performant et conforme aux standards internationaux les plus exigeants.

«Grâce à cette nouvelle reconnaissance, BMCI Securities Services consolide son rôle d’acteur de référence sur le marché financier marocain et confirme sa capacité à accompagner durablement ses clients dans leurs opérations sur les marchés de capitaux, tout en répondant aux exigences croissantes en matière de gouvernance, de contrôle et de gestion des risques», conclut-elle.