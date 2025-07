BMCI Securities Services certifiée ISAE 3402: un gage de confiance pour ses clients et partenaires

BMCI Securities Services (2S), filiale de BMCI Groupe BNP Paribas, décroche la certification internationale ISAE 3402 Type 1 pour ses activités de Custody (conservation de titres), délivrée par le cabinet d’audit international Forvis Mazars.

Dans un communiqué, le groupe bancaire note que cette reconnaissance atteste de la robustesse et de la conformité de son dispositif de contrôle interne, renforçant la confiance de ses clients, notamment les investisseurs institutionnels, et de ses partenaires stratégiques.

La norme ISAE 3402 Type 1, obtenue après un audit rigoureux, garantit que les processus opérationnels et les contrôles internes de BMCI Securities Services répondent aux standards internationaux les plus exigeants. Cette certification couvre l’ensemble des activités liées à la conservation, à la gestion des actifs et aux services associés, assurant une transparence et une fiabilité optimales.

Acteur de référence sur le marché financier

«Cette certification, validée par Forvis Mazars, marque une étape clé dans notre engagement à offrir des services de Custody d’excellence, alignés sur les meilleures pratiques. Elle reflète notre volonté de sécuriser les opérations de nos clients institutionnels et de renforcer les synergies avec nos partenaires, notamment au sein du groupe BNP Paribas», déclare Rachid Lakchini, directeur BMCI Securities Services.

Cette distinction positionne BMCI Securities Services comme un acteur de référence sur le marché financier marocain et international, tout en consolidant la confiance des investisseurs institutionnels et des partenaires du groupe BNP Paribas. Elle s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des services et de conformité aux exigences réglementaires.