La BMCI accorde le premier financement inclusif durable sur le marché marocain

Dans un communiqué, la BMCI annonce la mise en place d’une solution de financement inédite au Maroc au profit l’association Al Amana, spécialisée dans le micro-crédit. Ce financement inclusif durable ISLF+ (Inclusive and Sustainability linked financing) constitue une première dans le secteur de la microfinance au Maroc.

À travers ce financement, d’un montant de 200 millions de dirhams, la BMCI accompagne Al Amana dans le développement de ses actions en faveur de l’inclusion financière des personnes n’ayant pas accès aux financements proposés par les établissements financiers, souligne le communiqué.

Avec plus de 27 ans d’expertise dans la microfinance, Al Amana poursuit sa mission visant à permettre l’accès au crédit aux micro-entreprises et aux très petites entreprises (TPE), tout en intégrant des actions concrètes pour répondre aux défis environnementaux, ajoute la même source.

Dans le cadre de ce financement, Al Amana met en place un dispositif d’évaluation des risques climatiques dans le secteur agricole, renforçant ainsi la résilience des micro-entreprises face aux effets du changement climatique, un enjeu clé pour le développement durable au Maroc. L’association bénéficiera par ailleurs d’un accompagnement pour la montée en compétences de ses commerciaux sur ce volet par le JuST Institute.

Le développement de ce nouveau financement marque une étape significative dans la stratégie de développement durable et d’inclusion financière de la BMCI. Ce projet s’inscrit dans une volonté plus large de soutenir des initiatives favorisant la croissance économique tout en préservant l’environnement et en contribuant à une économie plus verte, inclusive et durable. Il est le fruit de fortes synergies au sein de la BMCI et de l’équipe Microfinance du groupe BNP Paribas.