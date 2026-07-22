La BMCI célèbre la réussite de la première promotion du programme «Passerelles»

La BMCI a organisé la cérémonie de remise des certificats du programme «Passerelles», en partenariat avec l’ISCAE, marquant l’aboutissement d’un parcours de formation destiné à accompagner le développement des compétences de ses collaborateurs, indique un communiqué de la banque.

Ce programme, qui s’inscrit dans la stratégie de développement des talents de la banque, constitue une opportunité de développement de carrière reposant sur une démarche de reskilling et d’upskilling, explique la BMCI.

Il permet en effet aux collaborateurs de la banque, précise-t-elle, de renforcer leurs compétences et d’acquérir des connaissances et savoir-faire spécifiques aux métiers ciblés, en réponse aux besoins d’évolution de la BMCI.

Les deux éditions du programme ont suscité un fort intérêt, avec 104 candidatures enregistrées. Au total, 20 collaborateurs ont bénéficié de ce parcours de formation certifiant, développé en partenariat avec le groupe ISCAE et dispensé sur une durée de cinq mois.

Les collaborateurs ayant suivi ce parcours ont tous obtenu leur certification, portant le taux de réussite de cette première promotion à 100%. Ce résultat reflète l’engagement des collaborateurs, la qualité de l’accompagnement dont ils ont bénéficié tout au long de leur parcours ainsi que la volonté de la BMCI de soutenir leur évolution professionnelle.

À cette occasion, Othmane Arhmir, directeur des Ressources Humaines à la BMCI a déclaré: «Le développement des compétences de nos collaborateurs constitue une priorité pour la BMCI. Avec le programme “Passerelles”, nous investissons dans les talents de la Banque afin d’accompagner leur évolution professionnelle et de répondre aux transformations de nos métiers. Cette certification illustre notre volonté de promouvoir la mobilité interne et de préparer nos collaborateurs aux compétences de demain.»

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La BMCI note que ce programme s’inscrit dans la continuité de la collaboration engagée entre la banque et le groupe ISCAE, qui partagent une ambition commune: renforcer les passerelles entre la formation académique et les besoins du secteur bancaire. Elle souligne que les deux institutions œuvrent conjointement, via ce partenariat, au développement des compétences, à la préparation des talents ét à l’accompagnement des évolutions des métiers de la banque.

«À travers le programme “Passerelles”, la BMCI confirme ainsi sa volonté d’investir durablement dans son capital humain, en offrant à ses collaborateurs des parcours de développement adaptés aux enjeux de transformation de la Banque et aux évolutions de ses métiers», conclut-elle.