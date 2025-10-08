La Banque mondiale relève ses prévisions et anticipe une croissance de 4,4% pour le Maroc en 2025

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan (MENAAP), la Banque mondiale affiche un optimisme renforcé pour l’économie marocaine. L’institution a substantiellement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour le Royaume, soulignant une dynamique économique plus robuste que prévu.

Des prévisions en nette amélioration

Selon les dernières estimations publiées par la Banque mondiale en octobre 2025, la croissance du PIB réel du Maroc devrait atteindre 4,4% en 2025, contre environ 3,3% prévues en avril de la même année, soit une révision à la hausse de 1,1 point. Par rapport aux prévisions d’octobre 2024, la progression est de 0,6 point.

Pour l’année 2026, la Banque mondiale anticipe une croissance de 4,2%, également supérieure de 0,9 point aux estimations formulées en avril 2025 et en octobre 2024, qui tournaient autour de 3,3%.

S’agissant de l’année 2024, la croissance est estimée à 3,8%, selon les dernières données disponibles. Ces révisions traduisent un regain de confiance dans la dynamique économique du Maroc, soutenu par de meilleures perspectives agricoles, des investissements publics soutenus et un contexte macroéconomique globalement plus favorable.

Une performance tirée par plusieurs moteurs

Cette révision significative s’explique par une reprise de l’activité économique plus forte qu’anticipée. Le rapport souligne que l’économie marocaine a surpassé les attentes au premier semestre 2025.

Cette dynamique positive, amorcée au second semestre 2024, s’est accélérée au premier trimestre 2025, portée par un rebond du secteur agricole, la reprise vigoureuse du tourisme, la relance de la construction, ainsi que l’investissement, soutenu par les ressources publiques et l’augmentation des entrées d’Investissements directs étrangers (IDE).

La Banque mondiale note également que la préparation de grands événements internationaux, comme la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030, stimule les investissements et la confiance.

Le Maroc, bon élève des pays importateurs de pétrole

Cette amélioration des perspectives place le Maroc en tête du groupe des «pays importateurs de pétrole en développement». La croissance moyenne de ce groupe est prévue à 3,7% en 2025, en hausse de 0,5 point depuis avril, une progression que le Maroc surpasse largement avec sa révision de +1,1 point.

Le défi de création d’emplois

Les prévisions actualisées de la Banque mondiale pour octobre 2025 dressent un portrait optimiste de l’économie marocaine à court et moyen terme.

Les révisions à la hausse, parmi les plus importantes de la région, reflètent la vigueur de la reprise dans des secteurs clés comme l’agriculture et le tourisme, ainsi que l’impact positif des investissements publics et étrangers.

Le défi reste maintenant de s’assurer que cette croissance se traduise par une création d’emplois suffisante, en particulier pour les femmes et les jeunes.