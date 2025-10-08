Economie

La Banque mondiale relève ses prévisions et anticipe une croissance de 4,4% pour le Maroc en 2025

Croissance économique.

Croissance économique.

Dans son rapport d’octobre 2025 sur les perspectives économiques régionales, la Banque mondiale se montre optimiste pour le Maroc. L’institution internationale a relevé ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026, saluant la solidité des fondamentaux économiques du Royaume et la vigueur de la reprise dans plusieurs secteurs clés.

Par Lahcen Oudoud
Le 08/10/2025 à 12h51

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan (MENAAP), la Banque mondiale affiche un optimisme renforcé pour l’économie marocaine. L’institution a substantiellement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour le Royaume, soulignant une dynamique économique plus robuste que prévu.

Des prévisions en nette amélioration

Selon les dernières estimations publiées par la Banque mondiale en octobre 2025, la croissance du PIB réel du Maroc devrait atteindre 4,4% en 2025, contre environ 3,3% prévues en avril de la même année, soit une révision à la hausse de 1,1 point. Par rapport aux prévisions d’octobre 2024, la progression est de 0,6 point.

Pour l’année 2026, la Banque mondiale anticipe une croissance de 4,2%, également supérieure de 0,9 point aux estimations formulées en avril 2025 et en octobre 2024, qui tournaient autour de 3,3%.

Lire aussi : L’économie marocaine bondit de 5,5% au deuxième trimestre 2025

S’agissant de l’année 2024, la croissance est estimée à 3,8%, selon les dernières données disponibles. Ces révisions traduisent un regain de confiance dans la dynamique économique du Maroc, soutenu par de meilleures perspectives agricoles, des investissements publics soutenus et un contexte macroéconomique globalement plus favorable.

Une performance tirée par plusieurs moteurs

Cette révision significative s’explique par une reprise de l’activité économique plus forte qu’anticipée. Le rapport souligne que l’économie marocaine a surpassé les attentes au premier semestre 2025.

Cette dynamique positive, amorcée au second semestre 2024, s’est accélérée au premier trimestre 2025, portée par un rebond du secteur agricole, la reprise vigoureuse du tourisme, la relance de la construction, ainsi que l’investissement, soutenu par les ressources publiques et l’augmentation des entrées d’Investissements directs étrangers (IDE).

Lire aussi : L’économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 3,8% en 2025, selon le HCP

La Banque mondiale note également que la préparation de grands événements internationaux, comme la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030, stimule les investissements et la confiance.

Le Maroc, bon élève des pays importateurs de pétrole

Cette amélioration des perspectives place le Maroc en tête du groupe des «pays importateurs de pétrole en développement». La croissance moyenne de ce groupe est prévue à 3,7% en 2025, en hausse de 0,5 point depuis avril, une progression que le Maroc surpasse largement avec sa révision de +1,1 point.

Le défi de création d’emplois

Les prévisions actualisées de la Banque mondiale pour octobre 2025 dressent un portrait optimiste de l’économie marocaine à court et moyen terme.

Les révisions à la hausse, parmi les plus importantes de la région, reflètent la vigueur de la reprise dans des secteurs clés comme l’agriculture et le tourisme, ainsi que l’impact positif des investissements publics et étrangers.

Le défi reste maintenant de s’assurer que cette croissance se traduise par une création d’emplois suffisante, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Par Lahcen Oudoud
Le 08/10/2025 à 12h51
#Croissance#Croissance économique#Economie#activité économique#PIB#Maroc#Banque Mondiale#prévisions

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Bank Al-Maghrib table sur une croissance de 4,6% en 2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Comptes régionaux 2023: le Maroc en croissance, mais les disparités régionales s’accentuent

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Budget 2026: un objectif de 4,5% de croissance atteignable, mais en deçà des attentes selon Mohammed Jadri

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Croissance, déficit, transparence budgétaire: le gouvernement dévoile ses prévisions économiques pour 2026

Articles les plus lus

1
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
2
La mobilité, c’est le premier des droits
3
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
4
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
5
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
6
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
7
Alger et le Polisario, Game over!
8
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
Revues de presse

Voir plus