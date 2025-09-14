Jerada: les récentes pluies ravivent l’espoir d’une bonne campagne agricole

Les récentes précipitations ont apporté une bouffée d’optimisme aux habitants de la province de Jerada et aux agriculteurs de la région, après une période difficile marquée par la sécheresse. Tombées en abondance, elles ont contribué à revitaliser la couverture végétale, à améliorer les pâturages et à renforcer les arbres fruitiers, annonçant ainsi une saison agricole prometteuse.

Ahmed Ben Jerboua, agriculteur et éleveur originaire d’Aïn Bni Mathar, salue leur arrivée «au moment idéal». «Ces pluies ont permis de lancer les travaux de labour et de semis de l’orge, en attendant la période propice pour semer le blé. Elles favoriseront la croissance des oliviers, assureront de la nourriture pour le bétail dans les prochaines semaines et contribueront à recharger la nappe phréatique, en baisse ces dernières années», explique-t-il.

De son côté, Abdelrahmane Anflous, directeur provincial de l’agriculture à Jerada, souligne l’effet rassurant de ces précipitations sur la population, en raison de leur impact direct sur la saison agricole et sur les ressources en eau. «Le cumul des précipitations pour le mois de septembre 2025 s’élève à 26,5 mm, soit une baisse d’environ 29% par rapport à la même période l’an passé. Toutefois, ce volume reste supérieur de plus de 30% à la moyenne régionale actuelle, qui ne dépasse pas 8,5 mm», précise-t-il.

Selon le responsable, ces chiffres traduisent un début encourageant et nourrissent l’optimisme, notamment pour les cultures céréalières et les arbres fruitiers, en particulier l’olivier. Il insiste sur le fait que cette saison pourrait constituer une étape importante pour le développement local et l’amélioration des revenus agricoles.

Lire aussi : Agriculture: la pomme de terre renoue avec l’export

Alors que les paysans poursuivent les labours dès les premières heures du matin, ces pluies bienfaitrices semblent avoir redonné espoir à Jerada, ravivant l’attente d’une campagne réussie, porteuse de prospérité et de bénédictions pour la région.