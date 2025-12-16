IPO SGTM: un record historique et une démonstration de force d’Attijariwafa bank

Lors de la cérémonie de première cotation de SGTM, le 16 décembre 2025.

Avec une part de marché avoisinant les 45%, Attijariwafa bank réalise la plus forte performance jamais enregistrée lors d’une IPO sur la place casablancaise. Cette dynamique commerciale exceptionnelle illustre la capacité du groupe bancaire à mobiliser l’épargne, à toucher un public élargi et à structurer des opérations d’envergure nationale.

Ce succès ne constitue pas un fait isolé. Déjà lors de l’opération Cash+, Attijariwafa bank avait capté 42% des souscriptions. En franchissant à nouveau le seuil stratégique des 40%, la banque confirme que ce niveau de performance est désormais un standard, reflet d’un leadership récurrent, maîtrisé et durable sur le marché des introductions en bourse.

Une première historique

Avec plus de 173.000 souscripteurs, l’IPO de SGTM établit un nouveau record absolu au Maroc. L’opération dépasse même celle de Maroc Telecom, longtemps considérée comme la référence historique en matière de popularité boursière. Ce chiffre marque une étape décisive dans la démocratisation de l’accès au marché des capitaux.

Jamais une entreprise marocaine n’avait réuni une base actionnariale aussi large. SGTM se dote ainsi d’un actionnariat véritablement national, facteur de visibilité accrue, de liquidité renforcée et d’ancrage durable auprès du grand public et des investisseurs individuels.

Lire aussi : Le géant marocain du BTP SGTM entre en Bourse et veut lever 5 milliards de dirhams

Au-delà de SGTM, cette introduction en bourse constitue un jalon majeur pour la place financière marocaine. Elle illustre le rôle déterminant de la Bourse de Casablanca dans l’élargissement de la base des investisseurs, l’innovation financière et la montée en gamme de l’écosystème des marchés de capitaux.

La mobilisation massive des ménages autour de cette IPO traduit un niveau élevé de confiance dans la Bourse et dans les entreprises nationales. Ce succès pourrait ouvrir la voie à un nouveau cycle d’introductions en bourse, encourageant d’autres entreprises à franchir le pas du marché.

À travers cette opération, Attijariwafa bank réaffirme son rôle stratégique dans le développement des entreprises marocaines. En combinant expertise du marché, structuration financière, financement alternatif et accompagnement des PME, la banque s’impose comme un acteur systémique dans la construction de champions nationaux et le renforcement du tissu économique du Royaume.