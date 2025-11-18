Le géant marocain du BTP SGTM entre en Bourse et veut lever 5 milliards de dirhams

C’est par un communiqué publié ce mardi 18 novembre que l’AMMC a annoncé que le visa délivré confirme que le prospectus soumis par SGTM remplit les exigences réglementaires fixées par l’AMMC. L’opération se fera par cession d’actions, ce qui confirme la volonté d’élargir l’actionnariat tout en offrant au marché un accès direct au capital de l’une des principales entreprises du secteur du BTP. Le prix d’introduction a été fixé à 420 dirhams l’action, pour une valeur nominale de 20 dirhams, tandis que le nombre total d’actions mises sur le marché s’élève à 12 millions. Le montant global de l’opération atteint ainsi 5,04 milliards de dirhams, avec une cotation prévue sur le compartiment principal A de la Bourse de Casablanca.

La période de souscription s’étalera du 1er au 8 décembre 2025, jusqu’à 15h30. Cette fenêtre marque la phase la plus active du processus, au cours de laquelle les investisseurs institutionnels comme individuels pourront présenter leurs ordres d’achat, précise le communiqué. Pour rappel, la SGTM avait déjà obtenu l’approbation de son assemblée générale mixte le 14 novembre 2025, avant que son conseil d’administration ne valide l’opération le 17 novembre, quelques heures avant la délivrance du visa de l’AMMC.

La mise à disposition de l’information constitue un autre volet majeur du processus. À ce titre, l’AMM annonce qu’un extrait du prospectus est désormais accessible sur le site de SGTM, tandis que des résumés en arabe et en anglais seront publiés prochainement, tant sur le portail de l’entreprise que sur celui de l’autorité de régulation à savoir l’AMMC. L’ensemble du prospectus est également disponible au siège social de SGTM, auprès des membres du syndicat de placement, sur le site de la Bourse de Casablanca et sur le site officiel de l’AMMC.

Cette introduction en bourse, portée par une opération de grande envergure, ouvre une nouvelle étape dans la structuration du capital de SGTM. Elle témoigne aussi du rôle déterminant du marché financier marocain dans l’accompagnement des entreprises nationales de premier plan et de la volonté des autorités de renforcer l’attractivité de la place casablancaise.