Aéroports: SGTM et Jet Contractors remportent deux contrats à Marrakech et Agadir

L'Aéroport Marrakech Menara.

Revue de presseDeux géants du BTP marocain, SGTM et Jet Contractors, se partagent plus de 4,4 milliards de dirhams de contrats pour moderniser les aéroports d’Agadir et de Marrakech. Ces projets s’inscrivent dans la stratégie ambitieuse de l’ONDA visant à tripler la capacité aéroportuaire du Royaume d’ici 2030. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Éco.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 19h00

Le secteur aérien marocain franchit une nouvelle étape dans sa modernisation. Deux marchés majeurs, d’une valeur globale de plus de 4,4 milliards de dirhams TTC, viennent d’être attribués dans le cadre du vaste programme d’investissement de l’Office national des aéroports (ONDA), indique le quotidien Les Inspirations Éco. Ils concernent les plateformes d’Agadir Al Massira et de Marrakech Ménara, respectivement confiées à la SGTM et à Jet Contractors.

Le projet de modernisation de l’aéroport d’Agadir Al Massira a suscité une forte compétition. Quatre soumissionnaires étaient en lice, mais seuls deux ont franchi l’étape de l’évaluation technique: SGTM, acteur historique du BTP marocain, et le groupement TGCC-Inter Tridim.

L’offre de la SGTM, estimée à 2,231 milliards de dirhams TTC, s’est révélée plus compétitive que celle de son rival direct (2,263 milliards de dirhams TTC), a-t-on lu. Les autres candidats, parmi lesquels Jet Contractors et le consortium Menasteel-SUMC-Systherm-Maghrebnet, ont été écartés dès l’examen technique.

Déjà présente sur plusieurs chantiers structurants, de Tanger Med aux infrastructures autoroutières, SGTM renforce ainsi son empreinte dans le secteur aéroportuaire. À Marrakech, l’issue a été différente. Quatre concurrents se sont affrontés, mais c’est Jet Contractors qui a raflé la mise avec une offre jugée à la fois conforme et compétitive, évaluée à 2,204 milliards de dirhams TTC. Ce montant s’est révélé nettement inférieur à ceux présentés par le groupement TGCC-Inter Tridim (2,532 milliards de dirhamsTTC) et par la SGTM (2,705 milliards de dirhamsTTC), précise Les Inspirations Éco.

Spécialisée dans les projets architecturaux d’envergure et les complexes à forte valeur ajoutée, Jet Contractors consolide sa position sur le marché des grands travaux publics. L’entreprise a déjà à son actif plusieurs réalisations emblématiques dans les domaines de l’hôtellerie, de l’immobilier et des infrastructures.

Ces deux chantiers ne sont qu’un maillon du vaste plan stratégique porté par l’ONDA. Avec une enveloppe globale de 38 milliards de dirhams, l’Office ambitionne de tripler la capacité d’accueil des aéroports marocains à l’horizon 2030, en passant de 34 millions de passagers actuellement à près de 80 millions.

Outre la modernisation des aéroports d’Agadir et de Marrakech, ce programme prévoit également la construction d’un nouvel aéroport international à Casablanca, ainsi que l’extension de plusieurs plateformes régionales, a-t-on encore pu lire.

En confiant ces marchés à deux acteurs marocains de référence, l’ONDA confirme son choix d’appuyer la montée en puissance des entreprises nationales dans la réalisation d’infrastructures stratégiques, essentielles pour accompagner la dynamique touristique et économique du Royaume.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 19h00
#ONDA#Marrakech#Agadir

