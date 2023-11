Investissements: la stratégie africaine du Maroc expliquée par Chakib Alj

«Les investissements du Maroc en Afrique sont passés de 100 millions de dollars en 2014 à 800 millions de dollars en 2021. On est le 2ème investisseur africain en Afrique», a affirmé Chakib Alj dans une déclaration pour Le360.

«Cela est très important et montre aussi la dynamique dans laquelle on est. Je pense qu’on a dû dépasser ce chiffre en 2023», a-t-il ajouté.

«Comme l’a affirmé le Souverain, l’Afrique doit croire en l’Afrique. Le secteur privé marocain est dans cette dynamique et on croit très fort au potentiel de notre continent. Maintenant, il faut passer à l’acte et il ne faut plus juste dire “on y croit”. Nous sommes dans la dynamique de l’acte», a souligné Chakib Alj.

Le chef du patronat a par la suite indiqué que la CGEM a réalisé une étude pour évaluer le potentiel et la nature des investissements à entreprendre sur le continent. «Nous nous préparons à promouvoir le produit marocain en lui accordant une plus-value dans les pays africains destinataires.»

Rappelons que l’Afrique et son développement constituent l’un des principaux thèmes de cette conférence internationale à laquelle participent quelque 80 personnalités, dont des présidents, des chefs de gouvernement et des ministres.