Coopération Sud-Sud: signature d’une convention entre le Conseil national de l’ordre des notaires et la Chambre des notaires de Côte d’Ivoire

Me Fulgence Ahobaut-Besset, président de la Chambre des notaires de Côte d’Ivoire, et Me Hicham Sabiry, président du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc.

Cette convention a été signée par Me Hicham Sabiry, président du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc, et Me Fulgence Ahobaut-Besset, président de la Chambre des notaires de Côte d’Ivoire. Elle est la troisième du genre paraphée par l’Ordre des notaires marocain, après celles signées avec les organisations notariales respectives du Sénégal et de la Guinée.

Lors de la cérémonie de signature, Me Sabiry s’est félicité de la vision marocaine de la promotion de la Coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays africains, affirmant que l’organisation qu’il préside a déployé ces dernières années cette option comme «une réalité irréversible».

Il a également mis en exergue «les avancées réalisées par le Conseil de l’ordre des notaires en matière de digitalisation», citant «la connexion numérique avec l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, et la Direction de la carte d’identité nationale, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale». «À partir du 15 septembre prochain, la coopération avec la DGSN s’étendra au système de contrôle et de l’authentification biométrique», a poursuivi Me Sabiry.

Pour sa part, Me Fulgence Ahobaut-Besset s’est réjoui de la signature de cette convention, qui permettra à son organisme «de pouvoir bénéficier de l’expérience du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc, surtout en matière de digitalisation, un système qui n’a pas encore été mis en place en Côte d’Ivoire».