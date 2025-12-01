Investissement: le FM6I active 19 MMDH de financements

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) s’affirme désormais comme l’un des leviers les plus structurants de la stratégie nationale de relance et d’investissement. Lors d’un keynote prononcé dans le cadre de l’Africa Investment Forum 2025, sa directrice générale, Nezha Hayat, a rappelé la vocation du fonds souverain à aligner les stratégies nationales avec les capitaux privés et à transformer «les ambitions publiques en opportunités bancables», selon les termes du communiqué.

Le FM6I a opéré un tournant majeur dans l’industrie du private equity au Maroc. En sélectionnant 14 sociétés de gestion, le Fonds a permis de mobiliser 14,5 milliards de dirhams de capitaux privés, auxquels s’ajoutent 4,5 milliards de dirhams provenant de ses propres engagements.

Au total, 19 milliards de dirhams seront injectés dans l’économie, générant un effet multiplicateur supérieur à 4x, souligne le communiqué.

«C’est là l’essence même de notre modèle: un capital public qui multiplie l’investissement privé», a déclaré Mme Hayat. Elle insiste sur le fait que le FM6I constitue désormais «un véritable game changer» dans un marché du capital-investissement qui connaît une dynamique renouvelée.

Le Fonds n’agit pas comme une simple source de financement. Le communiqué met en avant un rôle systémique: réduction des risques perçus par les investisseurs, accélération de projets en attente de structuration, sécurisation de financements complexes, soutien à la transition verte et digitale et alignement du Maroc sur les standards internationaux les plus exigeants.

«Nous transformons l’initiative publique en dynamique privée. Et nous transformons cette dynamique en opportunités réelles pour l’économie et l’emploi», a affirmé Nezha Hayat, rappelant que l’architecture du FM6I repose sur une logique de levier plutôt que d’intervention directe.

Guidé par les Hautes Orientations du Roi Mohammed VI, le Fonds Mohammed VI s’est imposé comme un pilier de la nouvelle configuration nationale de l’investissement. Selon le communiqué, cette vision repose sur quatre axes structurants des projets plus ambitieux, des entreprises plus compétitives, une économie plus durable et une création d’emplois accélérée.

«Ensemble, nous formons les piliers d’une architecture financière africaine renouvelée, destinée à accompagner la transformation structurelle du continent», a conclu la directrice générale.

En marge de l’AIF, Mme Hayat a rencontré le Dr Sidi Ould Tah, président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Cette réunion, précise le communiqué, s’inscrit dans la continuité du partenariat initié dès l’opérationnalisation du FM6I en 2023, visant à soutenir le financement de projets structurants et à renforcer la mobilisation de capitaux privés au Maroc.