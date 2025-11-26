Intelcia: les actionnaires dirigeants officialisent la reprise des parts de Patrick Drahi

Patrick Drahi, PDG d'Altice, a cédé ses parts dans Intelcia. Le montant de la transaction n’a pas été rendu public.

Au cours des dix dernières années, Intelcia est passée d’un acteur régional de la relation client à un outsourcer multiservices mondial de 40.000 collaborateurs, étendant sa présence à 19 pays, multipliant son chiffre d’affaires par dix, et intégrant le Top 15 mondial de l’expérience client. Le groupe a également lancé Intelcia IT Solutions, un pôle IT de près de 1.000 ingénieurs.

Karim Bernoussi, CEO et co-fondateur, a déclaré: «Nous remercions Altice et Patrick Drahi pour leur confiance. Cette étape marque un renforcement du rôle des managers clés au capital et la poursuite de notre ambition mondiale.»

Intelcia vise le top 10 mondial d’ici 2030 et prévoit de relancer sa croissance externe en Europe et en Amérique latine, tout en poursuivant ses investissements dans l’intelligence artificielle et la transformation digitale. Youssef El Aoufir, Deputy CEO, souligne: «Nos solutions IA ont été déployées sur plus de 180 projets en 2025, améliorant l’expérience des collaborateurs et la performance des clients.»

La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires, offrant au groupe les moyens d’accélérer sa croissance et de renforcer sa position de leader marocain à l’international.