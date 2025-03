Infrastructures: les stades de la CAN prêts entre mars et août, le stade Hassan II livré en décembre 2027

Le comité de pilotage du suivi des projets de stades sportifs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde de football 2030 a tenu une réunion de mise au point jeudi dernier. Y ont participé, outre le chef du gouvernement, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

C’est ce qu’indique le quotidien L’Économiste dans son édition du lundi 3 mars, précisant qu’au cours de cette réunion, le comité a passé en revue l’état d’avancement des travaux d’aménagement des neuf stades qui accueilleront les phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, conformément à l’échéancier fixé. Ces stades doivent être fin prêts entre les mois de mars et août 2025.

Le comité a également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de construction du stade Hassan II à Benslimane, conformément aux normes de la FIFA, lequel sera prêt en décembre 2027 dans la perspective d’accueillir les matchs de la Coupe du monde 2030, événement que le Royaume organise conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Le gouvernement est mobilisé pour poursuivre les différents projets d’infrastructures sportives et veille à assurer toutes les conditions nécessaires pour garantir le succès de l’organisation par notre pays de la CAN 2025 et du Mondial 2030.

L’édition 2025 établit un nouveau standard avec neuf stades mobilisés, un record qui dépasse les six enceintes utilisées par le Mali lors de la CAN 2002, à l’époque disputée par 16 équipes sur 32 matchs.

«L’annonce par le Maroc des neuf stades retenus pour accueillir la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies en décembre marque une avancée significative dans l’histoire du tournoi, augmentant considérablement le nombre d’enceintes utilisées depuis la première édition en 1957», écrit la CAF sur son site officiel.

Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah sera le centre névralgique de la compétition, en accueillant le match d’ouverture, la finale et cinq autres rencontres. De son côté, le mythique Stade Mohammed V de Casablanca, qui fut le théâtre de la finale de l’édition 1988 lorsque le Maroc avait organisé le tournoi, sera l’hôte de huit rencontres en 2025. Ce sera également le cas du Grand Stade d’Agadir et du Grand Stade de Marrakech.

Dix-huit pays ont accueilli la CAN depuis le tournoi inaugural au Soudan jusqu’à la dernière édition en Côte d’Ivoire, avec un total de 83 stades ayant servi de théâtre aux matchs de la phase finale. Avec l’édition marocaine, ce chiffre grimpera à 89.