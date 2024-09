Infrastructures: comment Fès se prépare à passer le test de la FIFA

À moins de trois mois de la décision finale de la FIFA (prévue le 11 décembre) pour le choix des villes qui accueilleront les matches de la Coupe du monde 2030, Fès a accueilli ce week-end une délégation de l’instance mondiale du football. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 1er octobre.

Le quotidien précise que cette visite, la première depuis la soumission officielle de la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal, était d’une importance capitale puisqu’elle devrait permettre à la FIFA de vérifier si Fès répond aux exigences strictes en matière d’infrastructures, de logistique et d’organisation.

«Durant leur visite samedi et dimanche, les inspecteurs de la FIFA ont examiné plusieurs aspects clés de la candidature de Fès. Leur itinéraire a inclus le Grand Stade de Fès, des sites d’entraînement potentiels, des infrastructures hôtelières et l’institut des Sports de l’USMBA de Fès, les terrains de football Saadiyine, et des infrastructures sportives dans la province d’Ifrane», lit-on.

Les atouts ne manquent pas. Le projet du busways, qui prévoit un système de transport en commun traversant l’aéroport et reliant le complexe sportif au centre-ville, est en cours de réalisation. L’élargissement des principales artères, notamment le boulevard Allal El Fassi et la route de Sefrou, reflètent par ailleurs l’ampleur des travaux engagés. La ville a également pour ambition de disposer de plus de 7.600 chambres d’hôtel classées d’ici 2028, une offre indispensable pour répondre à l’afflux de visiteurs attendu lors du Mondial.

«Ce programme d’investissement comprend la construction de nouveaux établissements et la rénovation d’hôtels existants, notamment grâce au dispositif Go Siyaha, garantissant ainsi des standards internationaux. L’intégration des résidences étudiantes dans l’offre d’hébergement constitue également une solution complémentaire pour optimiser la capacité d’accueil», lit-on encore. L’aéroport Fès-Saiss, qui bénéficie d’un projet d’extension grâce à un investissement de 600 millions de dirhams, vise à augmenter sa capacité d’accueil de 3 à 5 millions de passagers par an d’ici décembre 2028, ce qui permettra d’accueillir jusqu’à 19.000 passagers par jour. Lors de sa visite, la délégation de la FIFA a eu l’occasion d’évaluer de près les composantes de ce projet.

L’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030 représente un défi de taille pour Fès, mais aussi une opportunité sans précédent de transformation durable.