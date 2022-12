Industrie automobile: Ryad Mezzour fixe un nouvel objectif de 2 millions de voitures par an à l'horizon 2030

Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, vient de fixer un nouvel objectif pour l’industrie automobile nationale. Le Maroc est en mesure de produire 2 millions de voitures à l’horizon 2030 et de devenir «la plateforme la plus compétitive au monde», assure-t-il.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de son département, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a pris le temps de répondre aux questions des internautes et de partager avec aux ses ambitions pour l’industrie nationale, et plus précisément le secteur automobile. Le ministre a notamment indiqué que la plateforme industrielle automobile du Royaume aura une capacité de production de 1 million de voitures d’ici 3 ans, l’objectif étant d’atteindre une capacité de production de 2 millions de voitures à l’horizon 2030. Dans la même vidéo, le ministre s’est félicité de la compétitivité du pays en matière de fabrication de voitures, notant que l’industrie automobile au Maroc enregistre un taux d’intégration «important» de 69%. Là encore, Ryad Mezzour a fixé un nouvel objectif à atteindre dans les années à venir: un taux d’intégration de 80% pour faire du Maroc la plateforme industrielle automobile «la plus compétitive au monde». Une marque marocaine de voitures en gestation: les premières révélations de Ryad Mezzour Interrogé sur la part des voitures électriques dans la production nationale, le ministre a précisé que celle-ci dépendra de la demande au niveau des marchés importateurs. Alors que l’interdiction de la vente des voitures à essence et diesel par l’Union européenne, premier marché importateur des voitures fabriquées au Maroc, pourrait dicter une nouvelle orientation pour l’industrie automobile marocaine, le ministre insiste sur ce qui lui importe le plus: que les voitures vendues en Europe soient fabriquées au Maroc. «Cette décision a été prise. Qu’elle soit maintenue ou changée, l’important c’est que la plateforme industrielle marocaine (…) a la capacité de production aussi bien de voitures dotées de moteurs thermiques que celles de moteurs électriques», a-t-il précisé, soulignant que son département travaille également à la mise en place de projets de fabrication de batteries marocaines pour les voitures électriques.

Par Lina Ibriz