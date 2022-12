© Copyright : Khalil Essalak / Le360

VidéoUne marque marocaine de voitures est en préparation. «Nous avons une initiative et un investissement marocain pour produire un véhicule qui est en cours d'homologation auprès des autorités concernées», a indiqué Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, invité de l’émission Grand Format sur Le360.

Au cours de son interview dans l’émission Grand Format, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce a annoncé que le Maroc aura bientôt sa propre marque de voiture: «le véhicule, nous l'avons. Nous avons eu la chance de le voir en avant-première. Il a subi tous les tests avec succès, et sera proposé à la clientèle marocaine avec des prix extrêmement intéressants et compétitifs».

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, le véhicule, qui sera commercialisé à près de 170.000 dirhams, ne sera pour l’instant, que principalement dédié au marché local. «Mais nous sommes confiants. Nous allons accompagner [cet opérateur], et faire du mieux que l'on peut pour qu'[il] ait une dimension internationale», a-t-il expliqué.

Revenant sur d’autres marques marocaines de voitures, Ryad Mezzour a rappelé des expériences similaires, celles de Laraki et de Menara. «Des véhicules luxueux qui nous ont fait honneur et plaisir. Ils sont aussi dans la mémoire de beaucoup de passionnés de l'automobile au Maroc», a-t-il déclaré.

«Là, c'est le premier véhicule de “mass market” qui pourra être mis à la disposition des ménages marocains, et qui portera un nom marocain. Nous sommes fiers que les investisseurs marocains commencent à vouloir porter cette industrie», a expliqué le ministre.