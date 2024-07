Industrie automobile: l’équipementier chinois Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic installera une usine à Tanger

Et un équipementier chinois de plus à Tanger Automotive City, la zone industrielle dédiée à l’industrie automobile dans la ville du détroit. L’équipementier chinois Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic (APG), spécialisé dans la production de systèmes de freinage et de contrôle électronique du châssis, prévoit en effet d’y créer une unité industrielle, pour un investissement de 70 millions de dollars. C’est que rapporte le média financier chinois Gelonghui Finance, précisant que la décision a été prise lors du conseil d’administration de l’entreprise tenu le 19 juillet.

Un capital de 8 millions de dollars pour la filiale marocaine

L’équipementier va créer une société à Singapour, laquelle sera chargée de mettre sur pied sa filiale marocaine, dotée d’un capital social de 8 millions de dollars. Les fonds restants seront ensuite levés par la future entité tangéroise.

«Ces dernières années, le Maroc a obtenu des résultats remarquables dans le domaine de la construction automobile, ce qui en fait une nouvelle star de l’industrie automobile mondiale. Sa situation géographique et ses relations de libre-échange avec l’Europe et l’Amérique ont fait de son industrie automobile une porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe», indique le portail chinois.

Fondée en 1976 et cotée à la Bourse de Shenzhen, Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic compte parmi ses clients de grands groupes de l’industrie automobile, dont Stellantis, Nissan, General Motors, Honda et Volkswagen. Ses produits sont principalement exportés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient.