Immobilier en Espagne: les Marocains sur le podium des acheteurs étrangers

L’Espagne attire de plus en plus d’étrangers qui investissent dans l’immobilier. Les Marocains manifestent un tel intérêt pour ce secteur qu’ils figurent dans le top 3 des clients étrangers au cours du deuxième trimestre de l’année en cours. En effet, sur les 146.273 logements vendus en Espagne entre avril et juin, les investisseurs étrangers en ont acquis environ 21.700, ce qui représente 14,8% des opérations, selon les derniers chiffres officiels du secteur, rapportés par le quotidien Les Inspirations Eco du 7 octobre.

Le rapport met en exergue la montée en puissance des citoyens marocains dans le classement des principaux acheteurs étrangers. Ils ont ainsi réalisé 6,1% des transactions de vente immobilière enregistrées, ce qui représente une augmentation de 0,04% par rapport aux chiffres du premier trimestre.

«Parmi les principales raisons qui expliquent l’augmentation du nombre d’opérations d’achat de logements en Espagne par les Marocains, figurent la proximité géographique entre les deux pays, les liens culturels qui les unissent et l’amélioration des opportunités d’investissement», lit-on.

Par ailleurs, les données des dernières années indiquent une tendance à la hausse des achats immobiliers par les citoyens marocains. Selon le dernier rapport du Centre d’information statistique notariale (CIEN), au second semestre 2023, les Marocains ont dominé l’achat de logements à Murcie (40%), Navarre (33%), La Rioja (27%), en Estrémadure (26%) et en Andalousie (18%). En chiffres, le nombre d’opérations immobilières réalisées par nos concitoyens s’est élevé à 4.150 entre juillet et décembre 2023, en dessous du record de 5.365 opérations qui ont été enregistrées au premier semestre 2022.

Concernant la répartition des transactions de vente immobilière réalisées par des ressortissants étrangers, 33,37% ont été concentrées dans les Îles Baléares, destination privilégiée des investisseurs à fort pouvoir d’achat. 31,11% des ventes ont été réalisées aux îles Canaries, qui ont pour principaux arguments leur climat attractif, leur proximité avec le Maroc et les avantages fiscaux. «À noter que le prix moyen des logements vendus en Espagne au cours de cette période a connu une augmentation modérée de 2,9% par rapport au trimestre précédent. Au total, 117.098 nouveaux logements ont été vendus au cours de cette période (2,6% de moins qu’au trimestre précédent)», conclut le quotidien.