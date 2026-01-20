Imad Ghammad élu président de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre

Le conseil d’administration de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (FIMASUCRE) s’est réuni, lundi 19 janvier 2026, sous la présidence de Hassan Mounir. À cette occasion, les membres du conseil d’administration ont pris connaissance de l’avancement de la campagne sucrière en cours, marquée par les importantes précipitations enregistrées récemment dans plusieurs bassins de production.

Ces apports pluviométriques ont permis une amélioration notable des conditions hydriques du Royaume, créant un environnement favorable au bon déroulement de la campagne agricole actuelle et renforçant les perspectives positives d’évolution future des superficies allouées aux cultures sucrières.

Le conseil d’administration a également pris acte de la décision de Hassan Mounir de se retirer de la présidence de FIMASUCRE. Les membres du conseil ont tenu à lui rendre hommage et à saluer son engagement et sa contribution déterminante à la tête de la fédération, pour le développement de l’interprofession et des cultures sucrières au Maroc.

Lire aussi : Cosumar, acteur clé du Made in Morocco industriel et agroalimentaire

Hassan Mounir a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment en tant que directeur général délégué des filiales sucrières puis directeur général de COSUMAR. Il a conduit avec leadership les évolutions stratégiques majeures de l’amont agricole à travers l’intégration de nouvelles technologies, la digitalisation de la filière sucrière ainsi que la transformation et la restructuration de l’outil industriel, contribuant ainsi à l’amélioration durable des performances agricoles, à l’augmentation des revenus des agriculteurs et au renforcement de la résilience de la filière sucrière nationale.

Le conseil d’administration a, par la suite, procédé à l’élection de Imad Ghammad en tant que président de FIMASUCRE. Occupant également le poste de directeur général du Groupe COSUMAR, il dispose d’une expérience approfondie et reconnue dans la filière sucrière, avec un apport substantiel dans la structuration et le développement de l’amont agricole.

Son parcours est marqué par la conduite de programmes visant l’amélioration des rendements, l’optimisation des itinéraires techniques et le renforcement des dispositifs d’encadrement et d’accompagnement des agriculteurs. Il a également contribué à l’intégration de solutions innovantes et d’outils de pilotage agricole, à une gestion plus efficiente des ressources et au renforcement de la compétitivité des cultures sucrières, dans une logique de performance durable et partagée au sein de la filière.

À travers cette élection, le conseil d’administration réaffirme sa volonté de poursuivre les efforts engagés en faveur d’une filière sucrière performante, compétitive et durable, au service des agriculteurs et de la souveraineté alimentaire nationale.