Hydrogène vert: 2024, l’année du grand basculement

L’initiative intervient en réponse aux orientations royales quant à la nécessité d’une «Offre Maroc» sur l’hydrogène vert. «Coût, technologie, eau dessalée, mise en place des infrastructures nécessaires et du cadre légal et règlementaire… tels sont les principaux volets sur lesquels est attendue l’offre Maroc, notamment à l’issue des échanges et débats ayant marqué la troisième édition du Word power to X summit», souligne le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 27 septembre.

Selon Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, l’offre Maroc sera déployée sur la mobilisation, d’une part, du foncier public avec la mise en place d’une infrastructure de base de qualité et la simplification du parcours de l’investisseur. D’autre part, il s’agit de la mise en place d’incitations dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement parallèlement à la refonte du cadre réglementaire institutionnel englobant toute la chaîne de valeur de cette filière.

«Concrètement, le gouvernement compte déployer l’offre dédiée au développement de l’hydrogène vert et ses dérivés d’ici l’année 2024 dans le but de valoriser les potentialités dont regorgent les différents territoires du Royaume et de répondre aux projets des investisseurs dans ce domaine», lit-on dans Les Inspirations Eco. Il s’agit, selon Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable citée par le quotidien, de l’instauration de mécanismes d’accompagnement et de répartition des risques avec le secteur privé et les segments liés au développement de cette filière, notamment ceux de l’industrie, de l’électricité et du transport.

Pour concrétiser la mise en place de cette offre, à côté de la création de la Commission nationale d’hydrogène, instituée depuis 2020, la plateforme technologique Green H2A compte assurer le déploiement industriel de cette filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc par l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP.

«La plateforme est appelée à jouer les premiers rôles pour le déploiement industriel de la filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc. Concrètement, Green H2A permettra d’adapter ces technologies au contexte national et régional. Elle est censée aussi contribuer à l’émergence de cette filière tout en accompagnant l’installation des projets à travers une infrastructure adaptée et une chaîne de valeur technologique et industrielle développée en interne», précise le quotidien.