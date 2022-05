© Copyright : DR

Kiosque360. La valeur des exportations d’huile d’argan est en hausse en 2021. Selon les statistiques officielles, les exportations de l’argan ont réalisé une importante croissance en valeur en 2021 pour atteindre 31 millions de dollars. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les exportations d’argan ont réalisé une importante hausse en valeur en 2021 pour atteindre 31 millions de dollars, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Le quotidien indique ainsi que malgré un contexte sanitaire difficile, les exportations d’huile d’argan ont enregistré une importante augmentation l’année dernière.

«En effet, pendant des millénaires, la forêt d’argan a fourni une ressource 100% renouvelable à la population locale. Elle permet de cerner autour d'elle des coutumes rituelles étant donné sa forte liaison avec le mode de vie de la population locale. Dans ce sens, la Réserve de biosphère de l’arganeraie (RBA) est la première à avoir été reconnue en 1998 au Maroc. La reconnaissance de l’arganeraie par l’Unesco comme patrimoine international est en grande partie en relation avec les multiples usages et intérêts de l’arbre et à son importance dans l’économie rurale», note-t-on.

S’étalant sur une superficie de 2,5 millions d’hectares environ, la RBA concerne les provinces et préfectures d’Agadir Ida Ou Tanane, Inezgane Ait Melloul, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Sidi Ifni, Essaouira et Guelmim, fait remarquer le journal. Par son étendue et la diversification des reliefs et habitats, le territoire de la RBA comprend une grande richesse et diversité écosystémique et floristique représentant près du tiers de la flore totale du pays avec un niveau d’endémisme bien marqué.

Précisons que la Réserve de la biosphère de l’arganeraie englobe un territoire vaste et varié et que le paysage est ainsi très diversifié, du fait des configurations des différentes unités naturelles au niveau du Haut-Atlas, de l’Anti-Atlas, des plaines et le long du littoral qui s’étend sur plus de 350 km. «Ces paysages contrastés constituent un véritable attrait pour la RBA. L’arganeraie offre également un paysage typique traduisant fidèlement une relation très forte entre l’Homme et la Nature.

Une forêt multi-usage, dans le temps et dans l’espace, façonnée par ce système d’utilisation tout au long des temps. Les labours secs, le pâturage et la collecte de fruits offrent un paysage caractérisant de l’arganeraie», indique Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que la géologie offre elle aussi plusieurs paysages très marquants au niveau de l’Anti-Atlas plus particulièrement.