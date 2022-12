© Copyright : DR

Après l’obtention des autorisations réglementaires requises, et conformément au planning annoncé, le groupe Holmarcom et Crédit Agricole S.A. ont finalisé l’acquisition, par Holmarcom, d'une première tranche de 63,7% de la participation détenue par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc.

Holmarcom et Crédit Agricole S.A. ont convenu de l’acquisition de la participation totale de Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, soit 78,7%, par le groupe Holmarcom à travers sa holding, Holmarcom Finance Company (HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance, soulignent les deux groupes dans un communiqué conjoint.

L’acquisition par Holmarcom des parts détenues par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc porte dans un premier temps sur 63,7% du capital (50,9% par HFC et 12,8% par AtlantaSanad). Selon les engagements pris dans le cadre du contrat de cession, Crédit Agricole S.A. restera partie prenante dans le capital de la société, avec une participation de 15% qu’il cédera à Holmarcom au terme d’une période de 18 mois.

Conformément à la législation en vigueur au Maroc, cette acquisition a été approuvée par Bank Al-Maghrib qui a octroyé un nouvel agrément à la Banque, ajoute le communiqué conjoint. L’opération a par ailleurs reçu l’aval des entités compétentes, à savoir le Conseil de la Concurrence, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et l’Office des Changes, précise le document.

Dès la signature du contrat de cession entre Holmarcom et Crédit Agricole S.A. le 27 avril 2022, les deux parties ont entamé des travaux en vue de préparer l’autonomisation complète de la banque avant le désengagement définitif du groupe bancaire français, indique aussi le communiqué.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Crédit du Maroc au sein du groupe Holmarcom et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre le développement d’une banque qui dispose de fondamentaux solides et d’un fort potentiel», a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, le PDG d'Holmarcom, selon lequel le groupe qu'il dirige envisage «d’impulser un changement progressif, tout en accélérant la dynamique commerciale et la transformation de la Banque, pour en faire un opérateur financier moderne, innovant et engagé au service des citoyens et des entreprises nationales, en faveur d’un développement durable et responsable».