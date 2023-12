HCP: une croissance économique de 2,8% au troisième trimestre 2023

Cette amélioration est attribuable à l’augmentation des activités non agricoles de 2,7% au lieu de 3,3% une année auparavant, et du secteur agricole de 5,7%, explique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans sa note d’information sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2023.

La croissance a été tirée par la demande intérieure dans un contexte de forte inflation et d’un allégement des besoins de financement de l’économie nationale, relève la même source.

En détail, le HCP estime que la valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une augmentation de 8,9% au troisième trimestre 2023 (contre une baisse de 13,8% durant la même période de 2022), expliquant cette évolution par la hausse de l’activité agricole de 5,7%, au lieu d’une baisse de 13,1% une année auparavant, et de celle de la pêche de 80,7%, au lieu d’une baisse de 25,6%.

De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire a affiché une augmentation de 0,5% au lieu d’une baisse de 1,1% durant le troisième trimestre de l’année précédente, en raison de la hausse des valeurs ajoutées des activités de l’électricité et eau de 2,1% au lieu d’une baisse de 3,5%, des industries de transformation de 1,1% au lieu de 2%, du bâtiment et travaux publics de 0,5% au lieu d’une baisse de 5,1% et de la baisse de celle de l’industrie d’extraction de 3,7% au lieu d’une baisse de 10,1%.

En revanche, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a enregistré un ralentissement de son taux d’accroissement qui passé de 5,9% le même trimestre de l’année précédente à 3,1% au cours de ce trimestre, indique la note.

Elle a été marquée par le ralentissement des activités de l’hébergement et de la restauration à 11,2% (au lieu de 57,6% en 2022), des services de l’éducation, de la santé et des activités d’action sociale à 3,5% (au lieu de 4,9%), de la recherche et développement et des services rendus aux entreprises à 3,2% (au lieu de 6%), des services rendus par l’administration publique générale et la sécurité sociale à 3% (au lieu de 4,2%), des services financiers et assurances à 2,2% (au lieu de 9%), du transport et entreposage à 1,6% (au lieu de 2,1%), et enfin de l’information et la communication à 0,3% (au lieu de 3,9% en 2022).

Elle a été marquée également par l’amélioration des activités des Services immobiliers, avec 2,1% au lieu de 1% et du commerce et réparation de véhicules, avec 2% au lieu d’une baisse de 1%. Dans ce contexte, et compte tenu de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions de 0,7% au lieu de 4,8%, le Produit intérieur brut a affiché un accroissement de 2,8% en volume, contre 1,7% au troisième trimestre de l’année précédente.