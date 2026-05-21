Economie

Hautes nominations: El Amrani confirmé à la TGR, Ezzahaoui prend la tête des Douanes

De g à d: Abdellatif El Amrani, Trésorier général du Royaume, ; Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et Mohamed Ezzahaoui, directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects.

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 21 mai 2026, a entériné la nomination de deux nouveaux responsables à la tête de deux administrations clés, considérées parmi les piliers de la gestion des finances publiques: la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Par La Rédaction
Le 21/05/2026 à 19h36

Ainsi, Abdellatif El Amrani a été officiellement nommé Trésorier général du Royaume. Il occupait depuis le 5 février dernier l’intérim à la tête de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), à la suite du départ de Noureddine Bensouda, qui a dirigé l’institution pendant plus de seize ans. Cette période de transition s’est inscrite dans un contexte de continuité administrative, marqué notamment par des débats houleux autour de la réforme du recouvrement des taxes locales.

Avant cette nomination, El Amrani dirigeait l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), ce qui l’a conduit à assurer temporairement la gestion simultanée de deux administrations financières majeures.

Lire aussi : Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales

À la tête de l’Administration des douanes et impôts indirects, c’est Mohamed Ezzahaoui qui a été nommé ce jeudi 21 mai. Sa désignation a également été validée lors du même Conseil de gouvernement. Connaissant bien les rouages de la Douane, il occupait jusqu’ici le poste de directeur des ressources et de la programmation au sein de l’ADII.

La cérémonie d’installation des deux responsables a été présidée au siège de l’ADII par Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget.

Par La Rédaction
Le 21/05/2026 à 19h36
#Ministère de l'Economie et des Finances#TGR#ADII#Fouzi Lekjaa

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