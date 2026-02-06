Vive émotion lors de la passation de pouvoirs entre Bensouda et Amrani

Prenant la parole, Nadia Fettah a salué le parcours de Noureddine Bensouda et son rôle dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Elle a mis en avant l’accompagnement par la TGR de réformes majeures, notamment la mise en œuvre de la Loi organique relative à la Loi de finances, la mise en place du plan comptable de l’État, la réforme de la commande publique, ou encore le chantier de la simplification et la digitalisation des procédures.

Selon la ministre, ces chantiers ont contribué à faire de l’institution «une administration plus performante, plus transparente et tournée vers l’exigence de bonne gouvernance».

La ministre a également rendu hommage aux «services éminents rendus à l’État» par Bensouda, tout en exprimant sa confiance en Abdellatif Amrani, appelé à assurer l’intérim à la tête de la TGR, pour garantir la continuité de l’action administrative.

Visiblement ému, Noureddine Bensouda a, pour sa part, exprimé sa gratitude envers le roi Mohammed VI pour la confiance qui lui a été accordée tout au long de sa carrière, rappelant avoir dirigé la Direction générale des impôts de 1999 à 2010 avant de prendre la tête de la TGR en 2010. Il a également remercié la ministre, les responsables du ministère et l’ensemble des équipes de la Trésorerie pour leur soutien constant.

Soulignant le caractère collectif des réalisations accomplies, il a rendu hommage au professionnalisme et à l’engagement des cadres et fonctionnaires de l’institution, se disant confiant dans la capacité de la TGR à poursuivre ses missions avec rigueur et au service de l’intérêt général.

Les cadres de la TGR lors de la passation de pouvoirs entre Bensouda et Amrani, le 6 février 2026.

Moment particulièrement marquant de la cérémonie, à l’issue de son discours, Noureddine Bensouda a été salué par une longue standing ovation, témoignage appuyé de la reconnaissance de ses collaborateurs après plus d’une décennie à la tête de la Trésorerie générale du Royaume.