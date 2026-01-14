Réforme des taxes locales: Noureddine Bensouda sort du silence et rassure les agents des perceptions

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue le lundi 12 janvier 2026 entre la direction de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et le Syndicat national des finances, affilé à la Confédération démocratique du travail (CDT), la centrale syndicale indique que le patron de la TGR a tenu à lever les ambiguïtés entourant la mise en œuvre de cette réforme sensible, qui a suscité incompréhensions, tensions et mouvements de protestation au sein des agents concernés.

Selon la CDT, Noureddine Bensouda a affirmé sans détour que la TGR demeure attachée à l’ensemble de ses fonctionnaires, y compris ceux mis à disposition, et qu’il n’est nullement question de porter atteinte à leurs droits acquis ni à leur stabilité professionnelle et sociale. Il a rappelé que les ressources humaines constituent un pilier central du fonctionnement de la Trésorerie générale, laquelle est encadrée par une architecture juridique et réglementaire garantissant la continuité du service public.

Le Trésorier général a également souligné que la loi n°14.25 prévoit la création de nouvelles perceptions territoriales, sans pour autant supprimer celles relevant de la TGR, insistant sur la nécessité pour tous les agents de continuer à exercer leurs fonctions dans leurs postes d’affectation actuels, dans l’intérêt du service public et du bon fonctionnement des finances publiques locales.

Aucun changement dans les missions de la TGR

Autre point clé de cette intervention: Noureddine Bensouda a tenu à préciser que les missions de la TGR en matière de recouvrement, de comptabilité, de contrôle et de financement du budget général de l’État demeurent inchangées. Aucune modification n’a été apportée aux attributions définies par le décret organisant le ministère de l’Économie et des Finances, a-t-il assuré, balayant ainsi les craintes d’un dessaisissement progressif de la Trésorerie.

Pour le Syndicat national des finances (CDT), cette prise de parole marque une rupture avec une période de flou et de déficit de communication ayant accompagné la mise en œuvre de la réforme. Le syndicat dit apprécier «hautement» la démarche du Trésorier général, son ouverture au dialogue et sa volonté d’apporter des réponses concrètes aux inquiétudes des agents.

Sur la base de ces engagements, la CDT a annoncé la suspension de la manifestation nationale prévue le jeudi 15 janvier 2026 devant le siège du ministère de l’Économie et des Finances, tout en appelant les fonctionnaires à rester vigilants face aux prochaines étapes d’application de la loi.

Un nouveau round de discussions est attendu dans les prochains jours avec la ministre de l’Économie et des Finances. En attendant, la sortie du silence de Noureddine Bensouda semble avoir contribué à apaiser, au moins temporairement, un climat social devenu particulièrement tendu au sein des perceptions de la TGR.