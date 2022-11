© Copyright : DR

«Global Finance», le prestigieux magazine américain de référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, a décerné au groupe Attijariwafa bank trois prix en 2022. Ainsi, Attijariwafa bank a remporté très récemment, en octobre 2022, le trophée de «La banque la plus sûre au Maroc», dans la catégorie «banques en Afrique».

Le groupe Attijariwafa bank a remporté trois prix au cours de l’année 2022. En octobre 2022, le magazine Global Finance lui a décerné le prix de «La banque la plus sûre au Maroc» dans la catégorie «banques en Afrique», et ce, dans le cadre de son 31e classement annuel des banques les plus sûres au monde, indique un communiqué du groupe Attijariwafa bank.

Le groupe Attijariwafa bank avait déjà remporté cette année, en mars, le prix de la «Meilleure banque au Maroc», lors du 29e classement annuel «Prix des meilleurs banques».

Et, en février dernier, Attijariwafa bank s’était vu décerner le prix de «Meilleure banque d’investissement au Maroc», et ce, lors du 23e classement annuel des meilleures banques d’investissement et finance durable.

Pour sélectionner les gagnants, les éditeurs de Global Finance, avec la contribution d’experts du secteur, ont utilisé une série de critères, notamment les résultats des banques, la part de marché, le nombre et la taille des transactions, les services et les conseils fournis aux clients, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour répondre aux conditions du marché, l’innovation, la tarification, la performance après-vente des souscriptions et la réputation du marché.