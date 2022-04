© Copyright : DR

Attijariwafa bank vient de remporter, pour la neuvième fois, le trophée de la «Meilleure banque marocaine de l'année 2020» par le prestigieux magazine américain Global Finance.

Lors de la cérémonie de remise des trophées «World Best Banks Awards» organisée à New York en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale par le prestigieux magazine américain Global Finance, Attijariwafa bank a remporté le prix de la «Meilleure banque au Maroc pour l’année 2022» et ce, pour la 9e fois, indique la banque dans un communiqué.

Selon Global Finance, les lauréats des prix de cette année sont les banques qui ont le mieux répondu aux besoins de leurs clients sur des marchés difficiles et ont obtenu de solides résultats tout en jetant les bases de leur développement futur. Les sélections ont été faites par les éditeurs de Global Finance après des consultations approfondies avec des financiers, des banquiers, des consultants et des analystes du monde entier.

Les critères objectifs pris en compte lors de cette sélection sont la croissance des actifs, la rentabilité, la portée géographique, les relations stratégiques, le développement de nouvelles activités et l’innovation dans les produits. A cela, s’ajoutent des critères subjectifs tels que les opinions d’analystes d’actions, d’analystes de notation de crédit, de consultants bancaires et d’autres personnes impliquées dans l’industrie.

Le directeur éditorial de Global Finance, Joseph Giarraputi, a déclaré à cette occasion que «suite aux énormes difficultés engendrées par la pandémie et par le conflit Ukraine-Russie, ces changements exigent une attention accrue aux relations commerciales mondiales. Nos prix accompagnent les décideurs dans la sélection des meilleurs partenaires financiers dans le monde».

Ce prix vient ainsi s’ajouter au prix de la «meilleure banque d’investissement», décroché par Attijariwafa bank en début d’année.