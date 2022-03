© Copyright : DR

Le groupe Attijariwafa bank a renforcé significativement son soutien et son accompagnement aux TPE, auto-entrepreneurs et porteurs de projets. Les chiffres de 2020 et de 2021 sont là pour en attester.

Pour soutenir la résilience et la relance des TPE, auto-entrepreneurs et porteurs de projet et les aider à faire face aux répercussions de la crise, Attijariwafa bank, en plus du soutien financier, a accompagné en 2020 et 2021 près de 100.000 entrepreneurs à travers son dispositif Dar Al Moukawil, indique une source autorisée du groupe bancaire.

Ainsi, à fin 2021, poursuit notre interlocuteur, ce sont plus de 160.000 porteurs de projets et entrepreneurs (dont 40% de femmes) qui ont bénéficié des services gratuits et ouverts pour tous de Dar Al Moukawil d’Attijariwafa bank: formation, conseil, création d’entreprise, mise en relation, etc.



«Le groupe Attijariwafa bank confirme, ainsi, sa stratégie de soutien et de promotion de l’écosystème entrepreneurial, en ligne avec sa vocation d’acteur sociétal de référence», ajoute la même source.



Dans un communiqué diffusé le 28 mars dernier, le groupe Attijariwafa bank a fait savoir qu’une enveloppe de 30 milliards de dirhams sera mobilisée pour financer les TPE et PME au titre de l’année 2022.