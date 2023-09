France: 1.200 saisonniers marocains attendus en Corse pour la récolte des clémentines

Dans une déclaration à l’AFP, Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), annonce que ce groupe arrivera entre le 6 octobre et le 2 novembre à bord de vols commerciaux pris en charge «par les producteurs», de plus en plus dépendants de cette main-d’œuvre étrangère.

Cette annonce survient deux mois après la signature en juillet dernier, d’une convention entre l’ANAPEC, l’Ofii et la FNSEA, premier syndicat agricole français. Une initiative dont l’objectif est «de faciliter le recrutement de travailleurs saisonniers agricoles marocains» par des exploitants français, selon la FNSEA. Une démarche censée «répondre aux besoins des agriculteurs qui font actuellement face à un manque de candidats (...), remettant en question certaines récoltes».

«Sans eux, pas de saison de clémentine»

D’après l’Ofii, ces saisonniers disposent de titres de séjour temporaires et devront retourner au Maroc à l’issue du contrat, et devront pointer dans l’antenne de l’Office français à Casablanca.

Ces saisonniers marocains permettront aux agriculteurs corses d’améliorer la production de clémentines. «Cette main d’œuvre est d’une importance primordiale. Si on n’avait pas ces collaborateurs, on ne pourrait pas faire nos récoltes. Ils font partie de nos équipes. Ils viennent régulièrement chaque année», confie à l’AFP Jean-Paul Mancel, agrumiculteur et président de l’AOP fruits de Corse. «Sans eux, on ne pourrait pas faire la saison de clémentine. On va parler d’environ 30.000 tonnes récoltées pour cette année. Soit 2.000 à 3.000 tonnes en moins par rapport à l’année passée», renchérit-il.

Rappelons que plus de 900 travailleurs agricoles marocains étaient arrivés en Corse en octobre 2020, en pleine pandémie de Covid-19, pour «sauver les récoltes» de clémentines dans cette île du sud de la France. Le nombre de saisonniers marocains en France a fortement augmenté au cours de 5 dernières années. Selon l’Office, leur effectif est passé de 6.300 en 2018 à 10.000 en 2021, avant de s’établir à près de 16.000 en 2022.