Financement: comment la BERD est devenue un partenaire de référence du Maroc

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a célébré en 2023 plus de 11 ans de présence dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), où elle investit depuis septembre 2012.

Cette région d’opérations est composée du Maroc, de l’Égypte, de la Jordanie, du Liban, de la Tunisie et de la Palestine (où la BERD investit depuis 2018 via un fonds fiduciaire). À fin 2023, les investissements cumulés de la BERD dans la région ont atteint environ 20,5 milliards d’euros, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc. L’Égypte arrive en tête des pays bénéficiaires, avec au total 11,20 milliards d’euros de financements pour 170 projets. Suit le Maroc avec 4,33 milliards d’euros à destination de 96 projets, devant la Tunisie (2,08 milliards d’euros), la Jordanie (1,97 milliard), le Liban (870 millions) et la Palestine (environ 90 millions). «Le montant investi au Maroc représente ainsi une part de plus de 21% dans les financements totaux accordés par la BERD dans la région SEMED. En 2023, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a approuvé environ 400 millions d’euros en faveur du Royaume», lit-on.

L’année dernière, la BERD avait, notamment, annoncé la mobilisation d’une première enveloppe de 250 millions d’euros pour la période 2023-2025 en réponse au tremblement de terre survenu le 8 septembre dernier. Elle permettra notamment d’accorder des prêts aux personnes et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) touchées, par l’intermédiaire d’institutions financières et de micro-finance partenaires. Ces fonds appuient également l’inclusion économique des femmes, la mise à disposition de liquidités pour les infrastructures et les municipalités en cas de besoin, et l’octroi de subventions à des fins de conseil et de reconstruction destinées aux MPME.

À cet effet, la Banque a accordé en novembre dernier un prêt de 220 millions de dirhams (20 millions d’euros) à la BMCI dans le cadre du programme «Women in Business» (WiB) de la BERD pour soutenir les TPME dirigées par des femmes, particulièrement celles situées dans les régions affectées par le séisme. De même, en décembre 2023, la Banque a annoncé un prêt de 110 millions de dirhams (10 millions d’euros) à la Fondation Arrawaj dans le cadre de ce Programme en faveur des femmes entrepreneures.

«2023 a, par ailleurs, été marquée par le lancement du programme de la BERD à destination des jeunes entrepreneurs (Youth in Business). Dans le cadre de ce programme, la banque attribue 100 millions d’euros de lignes de crédit aux institutions financières partenaires (IFP) éligibles pour qu’elles accordent des prêts à TPME dirigées par des jeunes, sur une période de cinq ans. Ces IFP recevront aussi des compensations à hauteur maximale de 2% indexées sur les résultats. Au cours de l’événement de lancement, la BERD a signé un prêt de 20 millions d’euros avec CIH Bank, comme premier partenaire du programme Youth in Business», lit-on encore.

Ce n’est pas tout. En décembre dernier, la BERD a accordé un prêt de 130 millions de dirhams (12 millions d’euros) à la région de Guelmim-Oued Noun au Maroc afin d’améliorer l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et de moderniser quatre stations d’épuration des eaux usées existantes. Entre autres.